Оксана Самойлова показала Джигана с длинными волосами

Оксана Самойлова не дает скучать членам своей семьи.

Оксана Самойлова вновь решила пошутить над своими близкими. Сначала она разыграла барбера, который обслуживал Джигана, а затем подначивала своих детей воровать товары в магазине. Теперь же ее внимание переключилось на супруга, с которым она устроила забавную фотосессию, воспользовавшись помощью искусственного интеллекта.

Началось все с того, что Оксана отправила мужу шуточное голосовое сообщение, где поделилась своей идеей для фотосессии. Она предложила ему стать Зевсом верхом на белом коне, а себе взяла образ Геры. При этом она подчеркнула, что Джигану необходимо сделать длинные светлые волосы, чтобы лучше соответствовать образу. Кони, по словам Оксаны, были уже зарезервированы. Однако муж ответил категоричным отказом от участия в этой затее.

Тем не менее, это не остановило Оксану. С помощью искусственного интеллекта ей все-таки удалось воплотить свою задумку.

"Посмотрите, что за красота!" — воскликнула она, показывая серию созданных ИИ изображений.

На одном из них Джиган действительно был изображен на коне с длинными светлыми волосами, одетый в золоченый наряд Зевса. А сама Оксана воплотилась в образе Геры.

