Драка любовников за сердце Собчак вызвала у циничной ведущей насмешку: Проклятое место

Ксения Собчак остроумно прокомментировала давнюю драку Максима Виторгана и Константина Богомолова. Конфликт партнеров ведущей вновь нашел отклик в ее сердце в связи с инцидентом, произошедшем в одном из столичных кафе.

Журналистка не упустила возможности высмеять ситуацию, добавив к ней нотку своей фирменной циничной иронии. Речь идет о недавнем инциденте со стрельбой из хулиганских побуждений в том же заведении, где шесть лет назад разразилась драка Виторгана и Богомолова.

По слухам, тогда конфликт возник на почве личной неприязни нынешнего и бывшего любовников Собчак. Говорили, что Максим, будучи в браке с Ксенией, заподозрил ее в измене с режиссером, что и привело к физическому столкновению. В результате актер нанес Богомолову травму, разбив ему нос.

Сама Собчак отметила, что кафе стало для нее своего рода "проклятым местом". Она вспомнила слова своей подруги Виктории Бони об "энергетическом вайбе агрессии", добавив к своему посту смеющийся смайлик.

Стоит отметить, что несмотря на развод с Виторганом в 2019 году, Ксения и Максим продолжают совместно заботиться о благополучии своего сына Платона. Недавно ведущая публично рассказала о том, как придерживается строгих принципов воспитания, которые помогают развивать у мальчика самостоятельность и готовят его к взрослой жизни.