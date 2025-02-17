Лисовец прервал молчание после сенсационного известия об онкологии: Скрывать не буду

Владислав Лисовец прокомментировал тревожные новости о своем здоровье. В СМИ появились данные о выявлении онкологического заболевания у известного российского стилиста.

В своем сообщении ведущий выразил благодарность всем, кто проявил по отношению к нему заботу и поддержку. Лисовец отметил, что уже сталкивался с алармистскими заявлениями о своей персоне в СМИ, в частности, во время пандемии COVID-19. Теперь законодатель моды готов к любым слухам и спекуляциям.

Владислав напомнил о том, что жизнь полна испытаний и что его опыт закалил.

"Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня — все не так плохо, как пишут", — подчеркнул он.

Стилист также поделился своей жизненной позицией на тему здоровья.

"Я болею всю свою жизнь, у меня была самая большая карточка в детской поликлинике", — отметил он, добавив, что принимает свою судьбу с гордостью.

Лисовец призвал своих подписчиков не поддаваться негативным эмоциям и не верить всему, что пишут в прессе. Он акцентировал внимание на важности регулярных медицинских обследований. "Не бойтесь! Проверяйте свое здоровье, слушайте свой организм", — подчеркнул стилист.

Лисовец также рассказал о том, насколько важно быть внимательным к своему состоянию и не игнорировать сигналы тела. "Кровь, колоноскопия, КТ, МРТ — все эти процедуры помогут выявить проблему на ранней стадии", — сообщил он. Владислав посчитал важным напомнить, что медицина сегодня достигла больших высот, а врачи делают все возможное для лечения пациентов.

"Мы живем в продвинутое время, и сейчас есть новейшие разработки для лечения различных заболеваний", — резюмировал он. Лисовец призвал сосредоточиться на позитивном мышлении и не тратить время на негатив.