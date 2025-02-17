Алсу потребовала ограничить бывшему мужу выезд за пределы Российской Федерации

Алсу и Ян Абрамов развелись в августе прошлого года.

Певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов продолжают борьбу за многомиллионное состояние, которое они нажили вместе. Судебные разбирательства начались еще в прошлом году, но до сих пор нет ясности, когда они завершатся. Как сообщают СМИ, Алсу намерена максимально выгодно выйти из этих бракоразводных процессов, подавая многочисленные иски против своего бывшего супруга.

По данным прессы, Алсу подала заявление с требованием ограничить бывшему мужу выезд за пределы Российской Федерации. Однако ее адвокаты не представили достаточных оснований для такого решения, вследствие чего этот иск был отклонен судом.

Тем не менее другая просьба певицы была удовлетворена. Ее юридические представители добились ареста недвижимости, принадлежащей Яну Абрамову. Речь идет о нескольких объектах, приобретенных бизнесменом в период с 2023 по 2024 год и оформленных на третьих лиц. Эти объекты теперь входят в список общего имущества супругов и будут подлежать разделу.

Стоит напомнить, что первоначально Ян Абрамов предложил Алсу мирный развод. Он был готов выплатить ей 2,5 миллиарда рублей и поддерживать финансово даже после расставания. Но певица, зная, что общее имущество оценивается в несколько раз выше, отвергла предложение и обратилась в судебные органы.