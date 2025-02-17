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Понедельник 17 февраля

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Стилист Влад Лисовец смертельно болен

Стилист Влад Лисовец смертельно болен
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Влад Лисовец пока не комментирует свое состояние.

Известный модный эксперт и телеведущий Влад Лисовец столкнулся с тяжелым испытанием – ему был поставлен серьезный диагноз – онкология на поздней стадии. Как сообщает Клео.ру, 52-летнему стилисту уже провели курс химиотерапии, однако ожидаемого улучшения пока нет.

По данным СМИ, осенью 2024 года Лисовец почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. После проведения обследований врачи сообщили ему шокирующую новость. Лечение, начатое вскоре после постановки диагноза, привело к тому, что стилист потерял волосы, что сразу же заметили его поклонники.

Стоит отметить, что это не первая волна слухов вокруг здоровья Влада Лисовца. Еще пять лет назад в прессе появлялись сообщения о серьезных проблемах со здоровьем стилиста, хотя сам он опровергал эти данные, признавая лишь наличие некоторых трудностей. Влад шутил, что узнает о своих диагнозах из газет, но не все они соответствуют действительности.

Лисовец хорошо знаком с тем, насколько разрушительной может быть болезнь. В 2015 году он пережил утрату своей близкой подруги Жанны Фриске, умершей от рака мозга. В память о ней он публикует редкие фотографии, сделанные вместе с Жанной, напоминающие о светлых моментах их дружбы.

На данный момент Влад Лисовец воздерживается от комментариев относительно своего состояния, но его близкие и коллеги выражают надежду на благополучный исход.

Ранее стало известно об онкологии у шоумена Отара Кушанашвили. У него обнаружили опухоль кишечника, а позже метастазы в печени. Журналист пережил курс химиотерапии и операцию, после чего объявил о полной победе над заболеванием. Сейчас Кушанашвили продолжает работать и не жалуется на свое самочувствие. Кстати, съемки журналист продолжил сразу же после начала курса лечения, поскольку сильно нуждался в деньгах.

Шоу-бизнес в Telegram

17 февраля 2025, 13:28
Влад Лисовец. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
КЛЕО✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Онкобольной Юдашкин шокировал преображением

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

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