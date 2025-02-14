В День Святого Валентина Бузова похвалилась шикарным букетом цветов

Ольга Бузова находится в поисках второй половинки.

Ольга Бузова время от времени намекает своим поклонникам и окружающим, что ее сердце занято. Несмотря на это, знаменитая певица не спешит раскрывать имя своего возлюбленного, однако охотно демонстрирует подарки, которые он ей дарит.

В День святого Валентина Бузова поделилась со своими подписчиками фотографией шикарного букета цветов, который она получила в подарок. Ее поклонник преподнес Ольге корзину в форме сердца, которая была заполнена алыми розами. Звезда выразила надежду, что у каждой девочки есть цветок от любимого, и сообщила, что ее тоже радуют цветами, а по всей квартире певицы стоит яркий аромат.

Бузова предпочитает сохранять приватность своей личной жизни, скрывая ее от излишнего внимания публики. Однако она постоянно публикует загадочные снимки с различными намеками. То это подарки или цветы, а то и вовсе части тела молодого человека. На одном из таких фото поклонники увидели якобы избранника певицы. Тогда же в СМИ начали появляться предположения о том, что певица встречается с судебным приставом. Впрочем, эта информация пока остается неподтвержденной. Мать певицы ранее сообщила, что неважно, кем будет работать спутник ее дочери, гораздо важнее, какой он человек и как относится к Оле.