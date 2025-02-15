Раскрыт райдер и гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы

Екатерина Варнава сильно похудела в последнее время.

Екатерина Варнава, бывшая участница популярного комедийного проекта Comedy Woman, выдвигает определенные требования к своим выступлениям на частных мероприятиях, включая корпоративы. Согласно информации СМИ, за одно такое выступление актриса просит гонорар в размере 2,5 миллиона рублей. Однако стоит отметить, что для полноценного участия в мероприятии Екатерине требуется партнер мужского пола, поэтому организаторам приходится оплачивать услуги сразу двух ведущих.

Как правило, партнером Варнавы становится Александр Гудков, который часто сопровождает ее на разных закрытых событиях. Дуэт готов выступать как в Москве, так и в других городах России. При этом они требуют от организаторов оплату суточных в сумме 10 тысяч рублей на каждого, предоставление трехразового питания, проживание в пятизвездочном отеле и перелет бизнес-классом.

Кроме того, в райдере Варнавы содержатся особые указания относительно питания и напитков во время мероприятия. Так, актрисе нужно обеспечить наличие красного и белого вина, бутылки шампанского, а также горячей еды непосредственно в гримерной комнате, наряду с легкими закусками. Помимо этого, Екатерина настаивает на соблюдении определенного расстояния при общении с ней на площадке, исключающем какую-либо фамильярность со стороны окружающих.

Ранее уже сообщалось, что за участие в одном шоу Варнава может получить более 16 миллионов рублей.

