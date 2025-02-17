Анна Калашникова пока не осуществила все свои мечты.

Анна Калашникова выразила свое мнение относительно ценности высшего образования. В своем выступлении певица откровенно признала, что десять лет, проведенных ею в учебных заведениях, не оправдали ее ожиданий. Анна подробно описала свой образовательный путь: она обучалась сразу в двух вузах в России, а затем продолжила учебу за границей.

Более того, Калашникова была удостоена золотой медали и красного диплома, что свидетельствует о высоких академических достижениях. Однако, несмотря на все приложенные усилия и успехи в обучении, ей до сих пор не удалось добиться финансовой стабильности и успеха. Анна все еще ждет свой золотой "Роллс-Ройс" и миллиард российских рублей. Об этом она заявила журналистам.

Помимо этого, Калашникова обратилась к теме молодых блогеров, которые благодаря социальным сетям получают значительные доходы и тем самым обесценивают настоящее высшее образование. Певица разочарована тем, что она потратила десяток лет на обучение, а нынешние подростки уже в 14-15 лет способны купить себе собственное жилье.

Прохор Шаляпин, близкий друг Анны, был удивлен ее словами. Он напомнил ей о том, что она владеет новым "Бентли" нелепого розового оттенка и проживает в престижных апартаментах комплекса "Алые паруса".

Прохор уверен, что нужно благодарить судьбу за все, что мы имеем. Однако Анна не соглашается с Прохором. Она продолжает настаивать на своем мнении, утверждая, что свое время следует посвящать исключительно отношениям с обеспеченными мужчинами.