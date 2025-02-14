Упокой, Господи: могила Стриженова утонула сразу после похорон

Народного артиста СССР Олега Стриженова не стало 9 февраля. Актера с почестями похоронили на престижном Троекуровском кладбище столицы. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле прославленного актера театра и кино.

С Олегом Стриженовым прощались в Храм святителя Николая на Трех Горах, что в Пресненском районе Москвы. "Семья по его настоянию и просьбе провожала его в таком религиозном ключе, – рассказал сын покойного актер и режиссер Александр Стриженов. – Мы успели все сделать – в реанимации ЦКБ его соборовали, причащали и исповедовали. и всею ночь перед похоронами мы провели в храме".

Поклонники принесли на панихиду много живых роз. А от президента России Владимира Путина прислали большой красивый венок.

Похоронили же прославленного артиста рядом с могилами актрисы Анастасии Заворотнюк на 21-м участке знаменитого столичного Троекуровского кладбища. Тут покоятся многие его коллеги – Николай Караченцов, Марина Голуб, Евгения Добровольская, Вера Глаголева...

Но могилу Олега Стриженова не так просто найти. Она утонула сразу же после похорон!.. Утонула в море цветов, корзин и венков от всех тех, кто его любил, почитал и уважал.

Напомним, Олег Стриженов, известный по ролям в фильмах "Овод" и "Капитанская дочка", умер в возрасте 95 лет. О кончине артиста сообщила его помощница. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного ишемического инсульта.

Упокой, Господи, душу новопреставленного Олега!..