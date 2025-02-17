С треском провалившаяся Ивлеева нажила себе большие проблемы с долгами

У Анастасии Ивлеевой образовался крупный долг перед Федеральной налоговой службой. Речь идет о сумме в 30,8 миллиона рублей.

По данным телеграм-канала "Shot", этот долг связан с обанкротившейся компанией, которую Ивлеева основала в 2021 году с целью открытия бара. Задолженность в размере 23,5 миллиона рублей возник в результате неудачного бизнеса, который так и не был реализован.

Компания не смогла выполнить свои финансовые обязательства, и теперь вся ответственность легла на плечи ее учредителей. Кроме того, как уточняют журналисты, бизнес-партнер также оказался в подобной ситуации — ему выставлен аналогичный счет.

На данный момент неясно, почему заведение не открылось, однако это не единственная проблема, с которой столкнулась популярная ведущая. В последнее время имя знаменитости все чаще оказывается в центре скандалов, что неизбежно наносит урон ее публичному имиджу.

Казалось, что после инцидента с "голой" вечеринкой Анастасия взяла курс на возращение своего доброго имени. При этом долговые обязательства ставят палки в колеса на этом нелегком пути, поскольку в глазах общественности звезда с треском провалилась.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ивлеева могла вновь появиться на телеэкранах в конце прошлого года, однако ее планы разрушил Филипп Киркоров. Ситуация обострилась после того, как блогер не извинилась перед поп-королем за скандальную вечеринку, на которой она появилась в откровенном наряде.