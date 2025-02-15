Многодетная Мария Погребняк заговорила о дочери

Мария Погребняк воспитывает четверых сыновей.

Мария Погребняк, 36-летняя модель и блогер, воспитывает троих сыновей от предыдущего брака с футболистом Павлом Погребняком, а также младшего ребенка, Вову, от своего нынешнего мужа, бизнесмена Игоря Головинского. Это первый совместный малыш пары. После четвертых родов Мария быстро вернулась в форму и поделилась своими мыслями о новом опыте материнства.

Погребняк призналась, что чувствует себя счастливой матерью и легко справляется с множеством забот. Однако самым сложным периодом для нее является беременность. Несмотря на это, она выразила готовность рожать ежегодно, подчеркнув свою способность быстро восстанавливаться и огромное количество энергии и любви.

Погребняк также добавила, что хотела бы иметь дочь, но при этом не испытывает разочарования от рождения мальчиков. Она уверена в своих способностях воспитания сыновей и понимании мужской психологии.

После развода с Павлом Погребняком они остались в хороших отношениях. Пара продолжает общаться и встречаться на семейных мероприятиях. Кроме того, Мария поддерживает дружеские отношения со своей бывшей свекровью.

Напомним, недавно Мария и ее супруг Игорь организовали роскошную свадьбу на острове Маврикий. Пышная церемония прошла на берегу океана, где пара обменялась клятвами любви и верности, навсегда сохранив воспоминания об этом дне.

