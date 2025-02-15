Екатерина Мизулина обещала раскрыть правду своих взаимоотношений с SHAMAN

SHAMAN в прошлом году стал холостяком.



На встрече с учащимися и студентами в городе Кемерово руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина решила прокомментировать вопросы относительно своих взаимоотношений с известным российским музыкантом Ярославом Дроновым, который выступает под сценическим именем SHAMAN. В ходе этой встречи она заявила, что раскроет всю правду касательно этих отношений 9 марта.

Стоит отметить, что ранее в сети активно распространялись слухи об отношениях между Екатериной Мизулиной и упомянутым выше артистом. Особый интерес у публики вызвало их совместное появление на концерте в московской школе N 1409, состоявшемся третьего февраля. Во время данного мероприятия SHAMAN лично встречался с учениками, раздавая им автографы, а также присутствовал в актовом зале учебного заведения. Когда школьники неожиданно начали выкрикивать слово "Горько!", реакция SHAMAN была весьма оригинальной: прикрыв лицо одной рукой, он якобы поцеловал Мизулину. Был ли это на самом деле поцелуй, до сих пор не известно.

В Сети бурно обсуждают отношения певца с руководителем Лиги безопасного интернета, поэтому фанаты артиста с нетерпением ждут 9 марта. Почему именно в этот день Екатерина пообещала снять завесу тайны с их отношений, не понятно.