Лолита Милявская переживает многочисленные отмены.

Выступление певицы Лолиты снова отменили. Теперь это произошло в Ульяновске по неизвестной причине. Милявская должна была выступить во Дворце культуры "Губернаторский", но культурное учреждение сообщило об отмене мероприятия. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. Ранее концерт Лолиты был отменен в другом городе.

Стоит отметить, что недавно сама певица упоминала об отмене одного из своих концертов. В частности, она сообщила, что в феврале у нее был запланирован только один концерт — в Красноярске. До этого некоторые ее выступления в Кузбассе были сорваны по причинам, связанным с обеспечением безопасности.

Музыкант и композитор Юрий Лоза высказал предположение, что возможной причиной отмены концертов Лолиты может быть Филипп Киркоров. По мнению Лозы, сегодня уровень конкуренции между артистами очень высок, и каждый из них стремится добиться успеха любыми доступными средствами.

До этого также высказывались предположения, что Лолите до сих пор аукается "голая вечеринка", из-за которой певица какое-то время пробыла в забвении, однако летом прошлого года исполнительница вернулась к работе.

Накануне Прохор Шаляпин также высказался по поводу возвращения на сцену другой участницы мероприятия конца 2023 года. Он призвал простить организатора вечеринки Настю Ивлееву. Также исполнитель добавил, что винить нужно старое поколение, а молодые имеют право на ошибку. Поклонники ответили, что давно уже простили и все забыли.