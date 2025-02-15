Прилучный набрался смелости рассказать о своем самом безумном поступке

Павел Прилучный – импульсивная личность со склонностью к авантюризму. Об этом стало известно из слов самого артиста.

Известный российский актер считает таковым свою быструю свадьбу с Зепюр Брутян. Для Прилучного это стало не только безумным шагом, но и поистине романтичным жестом.

Стоит отметить, что в свое время это решение удивило многих, особенно учитывая, что на тот момент Павел только что развелся с Агатой Муцениеце. Актер откровенно признался, что не жалеет о своем выборе, несмотря на критику со стороны общественности.

"Самый романтичный и при этом безбашенный поступок — сделать предложение девушке после трех дней общения, жениться и ни разу об этом не пожалеть!", — откровенно рассказал Прилучный.

По словам артиста, их совместная с молодой избранницей жизнь полна радости и удивительных моментов, которые они создают друг для друга каждый день.

Такой подход к любви и отношениям, по мнению актера, требует смелости и уверенности в своих чувствах. Павел отметил, что настоящая любовь не знает временных рамок и условностей, а искренние эмоции могут проявляться в самых неожиданных формах.

Ранее "Дни.ру" писали о споре Павла Прилучного и Агаты Муцениеце на тему того, кто из родителей должен воспитывать сына. Конфликт в итоге привел к судебным разбирательствам. Агата требовала увеличить алименты, а Павел, в свою очередь, стремился забрать сына к себе.