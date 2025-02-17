Бородина заключила брачный договор с Сердюковым: Это вполне разумно

Ксения Бородина всегда славилась своей прямотой и искренностью. Ведущая решила подробно поделиться своими планами на будущее.

В свежем выпуске программы "Шоу Воли" на ТНТ знаменитость подробно рассказала о том, что собирается заключить брачный договор со своим женихом Николаем Сердюковым. Заявление стало темой обсуждения не только среди зрителей, но и в социальных сетях, где мнения разделились.

По словам Ксении, заключение брачного контракта — это норма в наше время. Блогер отметила, что такой шаг не вызывает у нее никаких сомнений.

"У меня уже составлен договор, и это вполне разумно", — призналась она в эфире.

Ксения также подчеркнула, что в ее предыдущих браках не возникало финансовых споров, и она всегда спокойно расходилась с бывшими супругами.

"Я ни у кого ничего никогда не забирала, и мое имущество тоже не трогали", — добавила она.

Стоит отметить, что Николай Сердюков поддержал идею заключения брачного договора. Он заявил, что ему не нужно ничего из того, что Ксения приобрела до их знакомства. "Если Ксюше будет спокойнее и комфортнее, с удовольствием все подпишем", — сказал он.

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Ее первый муж, бизнесмен Юрий Будагов, стал отцом ее 15-летней дочери Маруси. Второй брак с предпринимателем Курбаном Омаровым также завершился разводом, но у пары осталась 9-летняя дочь Теона.