Алсу поделилась с подписчиками ироничным видео: Не везет в любви

Алсу в прошлом году пережила развод.

Сегодня многие знаменитости празднуют День святого Валентина. Звезды шоу-биза делятся фотографиями с шикарными букетами и дорогими подарками от своих возлюбленных. Алсу, недавно прошедшая через развод с Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни, решила подбодрить тех, кто встречает этот романтический праздник в одиночку.

Накануне исполнительница хита "Зимний сон" прибыла в Баку для участия в концерте. На своей странице она разместила веселый ролик, снятый на набережной города. В видео, записанном в замедленной съемке, Алсу обнимает свою подругу, организатора мероприятий Ольгу Юханову. Фоном звучит трогательная версия песни My Heart Will Go On, исполненная неприятным голосом.

Алсу прокомментировала запись: "Это мы в Баку, в День всех влюбленных, потому что нам не везет в любви, и все, что у нас есть, — это наша братская любовь. Всем одиноким в этот день посвящается".

Подписчики певицы оценили ее юмор. "Вот это я понимаю, настоящее веселье!", "Отличная самоирония", "Вы заслуживаете самого лучшего", "Жизнь только начинается после развода", "Все еще впереди, ведь южный ветер обязательно подует", — писали пользователи.

Развод с бизнесменом стал для Алсу серьезным шагом вперед. Теперь она одна воспитывает трех детей — Сафину, Микеллу и Рафаэля. Все свое время певица посвящает семье и карьере.

Финалистка "Евровидения-2000" призналась, что раньше ощущала себя менее уверенной и скованной. Разрыв с мужем помог ей открыть новые грани самой себя.