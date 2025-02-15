Нагиев сделал сенсационное заявление о романе со всемирно известной супермоделью

Дмитрий Нагиев последние годы редко появляется в публичном поле. Тем заметней становится каждое новое высказывание актера.

Российский телеведущий и шоумен поделился в социальных сетях старой фотографией с известной немецкой супермоделью Клаудией Шиффер. На снимке знаменитости запечатлены в обнимку, поэтому кадр моментально вызвал бурное обсуждение среди поклонников и подписчиков.

В своем посте Нагиев подписал фотографию крайне лаконично: "Моя бывшая". Фраза вызвала настоящий фурор среди его поклонников и стала сенсацией в светской хронике.

Многие пользователи Сети начали шутить и оставлять комплименты в адрес шоумена. Кто-то же всерьез задумался о возможных романтических похождениях звезды сериала "Физрук".

Помимо прочего, недавно стало известно о том, что Нагиев начал зарабатывать миллионы на курсах по личностному развитию. Участие в двухдневном семинаре стоит 311 тысяч рублей, а неделя обучения — 511 тысяч рублей. Для VIP-участников предусмотрена специальная программа, цена которой составляет 1,5 миллиона рублей.

Ранее стали стремительно набирать популярность видео с Дмитрием Нагиевым, снятые около двадцати лет назад, а также фотографии, на которых знаменитый актер и телеведущий предстал с обнаженным торсом. Особенно востребованными стали кадры, на которых Дмитрий Нагиев флиртует с Юлией Меньшовой во время съемок программы "Продолжение следует". На этом ролике молодой ведущий появился с длинными волосами и в стильном черном костюме.