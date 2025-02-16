Валерия высказалась о жизни с Пригожиным: Жалею, что у меня нет отдельной комнаты

Валерия и Иосиф Пригожин стараются не отставать от современных трендов.

Валерия и Иосиф Пригожин – одна из самых устойчивых пар российской сцены. Они вместе уже более 20 лет, однако их взгляды далеко не всегда совпадают. Недавно супруги записали популярное видео, в котором поделились своими представлениями о том, что является приемлемым ("норм") и неприемлемым ("стрем") в отношениях.

Уже первый вопрос вызвал между ними разногласия. Валерия полагает, что нормально, когда партнеры спят в отдельных комнатах.

"Я иногда жалею, что у меня нет отдельной комнаты", – заявила мужу артистка.

Однако Иосиф категорически отверг эту идею. Он заявил, что ляжет спать отдельно только тогда, когда ему исполнится 90 лет.

Тем не менее, оба сходятся во мнении, что им неприятно проводить отдых порознь, и не видят проблемы в том, что жена не готовит для мужа. Что касается общения с бывшими, то здесь они единодушны: это недопустимо. Правда, Валерия тут же добавила оговорку, что все зависит от того, какие именно бывшие. При этом певица поддерживает теплые отношения со своей предшественницей – первой женой Пригожина и его дочерью Данаей.

Иосифу нравится подбирать наряды для Валерии, хотя сама артистка признает, что ценит советы мужа, но не терпит диктата в вопросах моды. Оба решительно выступают против тех мужчин, кто советует своим партнершам прибегнуть к пластической хирургии.

Кроме того, ранее Пригожин выразил недовольство чрезмерной увлеченностью Валерией здоровым образом жизни. Хотя артистка находится в прекрасной физической форме благодаря регулярным тренировкам и строгому питанию, ее муж считает, что порой она слишком увлекается этими вещами. Например, он отметил, что Валерия часто фотографирует свою пищу, чтобы потом отправить снимки своему диетологу.