Стас Костюшкин принял решение покинуть Россию

Артист ведет активный образ жизни.

Стас Костюшкин до сих пор остается одним из самых ярких и востребованных исполнителей российского шоу–бизнеса. В интервью журналистам артист рассказал, что активно работал как в прошлом году, так и в начале этого года, поэтому принял решение покинуть Россию.

Костюшкин сообщил поклонникам, что они с женой улетают на отдых в Тайланд. Он отметил, что это ненадолго – всего на десять дней. Помимо насыщенного рабочего графика у Стаса также по расписанию занятия в зале. Фигуре певца, действительно, можно позавидовать, он всегда держит себя в прекрасной форме.

Несмотря на стремление нравиться и повышенное внимание со стороны слабого пола, Костюшкин давно счастлив в браке. Супруга артиста Юлия считает, что ей очень повезло с мужем.

Ранее Стас признавался, что не всегда собирал восхищенные взгляды поклонниц. в школьные годы он был маленьким и щуплым, потому что совсем не занимался спортом. Хотя и тогда, по воспоминаниям исполнителя, находились девчонки, готовые ради него на все.

Напомним, сейчас Стаса Костюшкина можно увидеть каждое воскресенье на телеканал НТВ. В этом сезоне шоу "Маска" певец стал одним из членов жюри. Зрители отмечают его искрометный юмор и рады лицезреть кумира в новом амплуа.