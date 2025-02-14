Волочкова эмоционально отреагировала на критику грядущей свадьбы 19-летней дочери

Анастасия Волочкова ответила на критику, которую ей адресовала мачеха ее дочери Ариадны.

Елена Николаева высказала недовольство насчет масштаба предстоящей свадьбы 19-летней наследницы балерины. Волочкова не смогла сдержать эмоций и ответила на критику с характерной для себя прямотой.

Нынешняя жена Игоря Вдовина упрекнула Волочкову в том, что она организует слишком роскошное торжество. Кроме того, Николаева утверждает, что Ариадна старания не оценит, поскольку не ценит "мишуру".

Волочкова, в свою очередь, заявила, что Николаева не имеет права вмешиваться в подготовку к свадьбе ее дочери. Балерина напомнила, что именно Ариадна выбирала формат своего торжества — Анастасия лишь поддержала выбор наследницы.

Знаменитость обвинила мачеху Ариадны в том, что она использует имя ее дочери для собственного пиара. По словам артистки, Николаева "таскала" Ариадну на различные мероприятия, чтобы привлечь к себе внимание.

"Она лезла и влезала за счет моей фамилии и брала с собой мою дочь на все возможные события! Потому что сама она никому не была интересна", — подчеркнула Анастасия.

Свадьба Ариадны и Никиты намечена на 26 апреля в Санкт-Петербурге. Торжественное мероприятие пройдет в историческом особняке Мясникова, аренда которого обойдется в два миллиона рублей. По предварительным оценкам, общая стоимость церемонии бракосочетания может достигнуть десяти миллионов рублей.