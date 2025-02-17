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Асмус показала в свадебном платье на фоне слухов о помолвке

Асмус показала в свадебном платье на фоне слухов о помолвке
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Кристина Асмус решилась на неожиданный шаг и показала себя в свадебном платье. Это произошло на фоне недавних слухов о помолвке актрисы.

"Обручились!", — прокомментировала обнародованный кадр артистка. Это заявление вызвало бурю эмоций у ее поклонников и привлекло внимание к ее новому проекту.

Асмус, которая недавно восстановилась после серьезной травмы ноги, вновь вернулась к активной творческой деятельности. В конце февраля зрители смогут увидеть ее на сцене Театра имени Ермоловой в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда", где она играет в паре с молодым актером Сергеем Горошко. Чтобы привлечь внимание к постановке, Кристина решила создать промовидео в необычном формате — в стиле хоррора.

Кристина Асмус. Кадр: соцсети

Съемки проходили в полуразрушенном доме, который напоминал заброшенную усадьбу. Для создания нужной атмосферы актриса выбрала эффектное свадебное платье, а Сергей выступил в роли ее жениха. Обстановка была максимально устрашающей, и поведение артистов соответствовало этому настроению. Кристина подписала ролик фразой, которая вызвала еще больше вопросов у зрителей.

Тем не менее, многие поклонники ожидали увидеть Асмус в подвенечном наряде рядом с другим мужчиной — кинопродюсером Ильей Бурцом. Их роман был раскрыт в прошлом году, и зрители надеялись на продолжение этой истории.

Однако после их появления на одном светском мероприятии пара больше не была замечена вместе. Известно, что в тот период Кристина была в разъездах с дочерью, при этом о своих отношениях с Ильей почти не упоминала.

Шоу-бизнес в Telegram

17 февраля 2025, 21:31
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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