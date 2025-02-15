Принявшая решение пропустить важное событие Кейт Миддлтон вызвала волну негодования

Церемония вручения наград Британской академии кино и телевидения (BAFTA) является важным мероприятием для зрителей и звезд со всего мира.

Это событие стало настоящим праздником для любителей кино и шоу-бизнеса. В последние годы на BAFTA неизменно присутствовал принц Уильям, а с 2017 года к нему присоединялась и его супруга Кейт Миддлтон.

Каждый раз ее выход на красную дорожку вызывал восхищение. Принцесса отличалась безупречным вкусом и элегантностью, а ее наряды становились темой обсуждения в СМИ и социальных сетях.

Однако в этом году, как стало известно из официального заявления Кенсингтонского дворца, Кейт не будет присутствовать на церемонии. Принц Уильям также не сможет посетить мероприятие, ограничившись лишь видеообращением к участникам. Он занимает пост президента Академии с 2010 года и за это время пропустил лишь несколько церемоний.

В прошлом году принцесса также не смогла посетить BAFTA, что было связано с ее состоянием здоровья. Она перенесла операцию на брюшной полости и проходила курс лечения от рака. В сентябре прошлого года она сообщила о завершении химиотерапии, а в январе 2025 года объявила о достижении ремиссии.

Некоторые поклонники начали высказывать тревогу по поводу возможного ухудшения здоровья Кейт, однако большинство считает, что причина ее отсутствия заключается в семейных обстоятельствах. Дело в том, что в это время у детей Миддлтон начинаются школьные каникулы, что может быть основной причиной ее решения остаться дома.