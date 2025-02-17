До слез: Киркоров "оживил" Гурченко, Кобзона и Высоцкого

Что остается после ухода артиста? Фильмы, песни, фотографии, интервью. Но главное, остается память о нем. И кумир продолжает нас согревать своим талантом, историей своей жизни, даже превратившись в бронзовый или мраморный памятник. Он остается с теми, кто его ценил и любил. Именно про это и спел Филипп Киркоров в новой композиции "Вы с нами".

Пронзительные лирические баллады королю российской эстрады всегда отлично удавались. Он хотя и экспериментирует с молодежными жанрами, записывает неожиданные дуэты с кумирами нового века, но все равно его конек – это серьезные мелодичные песни с качественной поэзией, хорошей музыкой и глубоким смыслом. Именно в них Киркоров открывается как сильный вокалист и тонко чувствующий мир человек.

Песня "Вы с нами", которую певец выпустил в день рождения Анны Герман, посвящена кумирам, на песнях или ролях которых мы все, и он в том числе, выросли. Владимир Высоцкий, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Людмила Гурченко – их обожала страна. Для клипа их "оживили" при помощи нейросетей – Киркоров, как это водится, и тут стал первопроходцем. Получилось очень красиво, трогательно, душевно, светло. Фирменные киркоровские обертона добавили песне пронзительности. Порой даже кажется, что Филипп почти плачет – настолько мощным получилось исполнение.

Наверняка он споет ее на двух сольных концертах, которые в апреле даст в Петербурге. Киркоров – человек очень благодарный. И помнит тех, кто помогал ему в жизни, кто был для него кумиром и учителем.

Вспоминается клип Людмилы Гурченко на песню "Хочешь?", где мелькали лица Олега Янковского, Андрея Миронова, Александра Абдулова, Юрия Никулина и других ее партнеров по киноролям, ушедшим из жизни. Тот клип вышел примерно в эти же дни в феврале 2011-го.

Спустя 14 лет Филипп Киркоров сделал нечто подобное – как признание в любви всем тем, кто жил, был, пел, играл. Как дань уважения советским артистам.

Вы были всем: талант и смысл, любовь и честь

Но слово "были" — это ложь: вы просто есть

И смех, и боль, и что ни роль — то бриллиант

И здесь, сейчас, живёт любовь и ваш талант…