Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля

Начинается февраль – последний календарный месяц зимы. Множество спектаклей, концертов и выставок, которые пройдут в это время, несомненно, согреют вас и подарят радость. Не пропустите самое интересное из подборки "Дни.ру".

ДЕТЯМ

"Крыс и Лис"

Двое неразлучных друзей – Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис – на грузовом автомобиле доставляют секретный груз к празднику. В пути они сталкиваются с неожиданными препятствиями, которые преодолевают вместе с ребятами, благодаря знаниям физики, математики, биологии и даже программирования. Вместе с героями и их удивительным грузовиком-конструктором зрители совершат круиз под водой, окажутся в сердце пустыни, пролетят через центр торнадо и попадут на экскурсию в Древнюю Грецию. В дороге юных путешественников ждёт много песен, танцев, оригинальных костюмов и ярких декораций. В стоимость билета входит порция пиццы "Маргарита", картофель фри и лимонад.

По субботам и воскресеньям, театр "ОДЕОН".

ТЕАТР

"Тетка Чарлея"

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция… Режиссер: Дмитрий Астрахан. В ролях: Татьяна Веденеева, Вадим Колганов, Александр Овчинников, Иван Мамонов и другие.

7 февраля, Театр на Трубной.

"Потерянный рай"

Впервые виртуозный пианист с мировым именем Борис Березовский, музыкальный коллектив из Екатеринбурга Blues Doctors выйдут вместе с ведущими артистами лучших театров России – Мариной Зудиной, Олесей Соколовой, Иваном Батаревым, чтобы рассказать через слово и блюз свою уникальную историю. Идея и текст Ирады Берг, которая сама сыграет одну из ролей. Пять персонажей, пять пронизанных страхом, болью, обидами и воспоминаниями об ушедшем счастье историй, которые соединяются в одну общую меланхолию. Найти лекарство от потерянности возможно, но для этого придется стать самим собой.

4 февраля, Театр им. Вл. Маяковского.

"Папа"

Это реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в напряжении. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом. Что делать, когда твое сознание начинает давать сбой, а грань между настоящим и фантазией размывается? Как поступить, если самый близкий тебе человек внезапно перестает быть самим собой и теряет связь с реальностью?

7, 8 февраля, Театр Сатиры.

КОНЦЕРТ

"Бах против нейросетей"

Музыка, написанная искусственным интеллектом, против бессмертной классики эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха. Кто победит – человек или нейросети?Решат зрители. Искусственному интеллекту задавать тему будет молодой китайский композитор Цао Сюй. Особое место в партитуре должны занимать старинные национальные инструменты – арфа Конгоу, флейта Ди и шенг – древний духовой инструмент, по звучанию – европейский орган.

5 февраля, Дом музыки.

ВЫСТАВКА

"Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы"

Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы. В экспозиции можно будет увидеть разные этапы создания, а также техники монументальной живописи: мозаики, фрески, сграффито, предназначенные для фасадов зданий и общественных пространств Москвы. Впервые будут показаны мозаичные пробы для Мавзолея Ленина, фрески для Музея охраны материнства и младенчества и сохраненные фрагменты мозаики с фасада плавательного бассейна ЦСКА. Отдельное внимание уделено одному из первых монументальных произведений — мемориальной доске С.Т. Коненкова, установленной на Сенатской башне в 1918 году, а также работе художников-монументалистов в годы Великой Отечественной войны, в том числе эскизам маскировки Московского Кремля.

С 31 января по 13 апреля, Музей Москвы.

СКОРО

Baccara feat Cristina Sevilla & Helen de Quiroga в сопровождении симфонического оркестра

Группа Baccara достигла пика своей популярности в конце 70-х и начале 80-х годов, когда их песни звучали на радиостанциях по всему миру. Хиты, такие как Yes Sir, I Can Boogie, Cara Mia и Sorry, I’m a Lady, стали гимнами той эпохи. Эти мелодии до сих пор вызывают ностальгию у многих поклонников и продолжают звучать на танцполах и в радиопередачах. А концерт с симфоническим оркестром станет не просто выступлением, а настоящим праздником, где будут переплетены яркие мелодии евродиско 80-х, испанские гитары и фирменный стиль группы.

10 февраля, Дом Музыки.