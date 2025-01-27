Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля

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Понедельник 27 января

11:33Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру 10:48Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля 10:38Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант! 10:07Автор суперхитов Пугачевой Рубальская рассказала о своих доходах за песни 10:00Пугачева назвала причину своих проблем со здоровьем: Нельзя было этого делать 09:08Вдова Владимира Левкина рассказала, почему он не стал бороться с болезнью 04:35Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен" 00:41Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи 21:11Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром 18:18ТЕСТ: узнай советского исполнителя по фото в молодости 15:13Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном 12:30Горько! Звездные пары, которые сыграют свадьбу в 2025 году 09:40Как помочь выбрать профессию подростку? Советы подросткового психолога 06:19Что делать, если я стал жертвой интернет-мошенничества? 03:16Прохор Шаляпин раскрыл, кто спонсирует его отпуск на Мальдивах 00:11Грудинка в пиве с ароматными травами и чесноком: необычный способ приготовления мяса 21:39Губернатор Подмосковья поздравил студентов с праздником 21:33Салат "Восточный микс": кулинарное попурри 18:10Машина времени: 5 книг в жанре "исторические приключения" 15:13ТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе 12:03Звезды российского шоу-бизнеса и их студенческие годы 09:06К каким хитростям прибегают студенты, чтобы сдать экзамен: 5 личных историй 06:37Куриный шницель и стрипсы из одной грудки: рецепт пойдет разным рационам 03:41Вскрылись скандальные подробности брака принца Гарри и Меган Маркл 00:12Александру Петрову – 36: эти роли сделали актера одним из самых востребованных в России 21:07Тест: узнайте советский фильм по строчке из песни 20:01После череды скандалов Глюкоза уехала из России 18:57Путин рассказал, что Москва выполнила все обязательства по созданию кластера МГУ 18:27Многодетная Мария Погребняк снова надела свадебное платье 16:50Обжигающее какао для зимних прогулок 15:30Следователи смогли вскрыть телефон погибшего Яниса Тиммы 14:58Дом для краснокнижников: какие редкие животные обитают в парках Москвы 14:38Тест для внимательных: в каком кино СССР этот актер никогда не снимался? 13:48Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой 12:53Оскорбительный выпад Решетовой в адрес Алсу вызвал гнев россиян 11:33"Это была не дуэль": астролог Глоба объяснил убийство Лермонтова коррупционными схемами 10:54Вышедшую в свет после травмы Асмус застали в объятиях известного актера 09:19Друг прогнавшей Галкина* Пугачевой заявил о желании Примадонны вернуться в Россию 09:01"Не хочу, чтобы нас сравнивали": Долина сообщила про выбор псевдонима для внучки 06:14Зеленая фасоль с томатами: очень простое и вкусное блюдо на гарнир 03:47Образ Анны Седоковой оказался пугающе пророческим после смерти Яниса Тиммы 00:29Переживающая тяжелый развод Алсу рассказала о новом неожиданном увлечении 22:1769-летняя Лариса Долина откровенно ответила на вопрос о желании снова выйти замуж 20:56Тест: угадайте советский фильм по одному кадру 19:17Тяжелобольному Александру Збруеву стало хуже 17:40Юру Борисова номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Анора" 16:37Няни разбегаются: Хилькевич осталась без помощников 16:13 В Москве начался конкурс для тех, кто хочет руководить столичными театрами 13:56Новинки ушедшего из России "Самсунга" раздали русским звездам 13:55Тест для стиляг из СССР: насколько хорошо вы знаете знаковые вещи советской моды?
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Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля

Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля
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Начинается февраль – последний календарный месяц зимы. Множество спектаклей, концертов и выставок, которые пройдут в это время, несомненно, согреют вас и подарят радость. Не пропустите самое интересное из подборки "Дни.ру".

ДЕТЯМ

"Крыс и Лис"

Двое неразлучных друзей – Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис – на грузовом автомобиле доставляют секретный груз к празднику. В пути они сталкиваются с неожиданными препятствиями, которые преодолевают вместе с ребятами, благодаря знаниям физики, математики, биологии и даже программирования. Вместе с героями и их удивительным грузовиком-конструктором зрители совершат круиз под водой, окажутся в сердце пустыни, пролетят через центр торнадо и попадут на экскурсию в Древнюю Грецию. В дороге юных путешественников ждёт много песен, танцев, оригинальных костюмов и ярких декораций. В стоимость билета входит порция пиццы "Маргарита", картофель фри и лимонад.

По субботам и воскресеньям, театр "ОДЕОН".

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Тетка Чарлея"

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция… Режиссер: Дмитрий Астрахан. В ролях: Татьяна Веденеева, Вадим Колганов, Александр Овчинников, Иван Мамонов и другие.

7 февраля, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

"Потерянный рай"

Впервые виртуозный пианист с мировым именем Борис Березовский, музыкальный коллектив из Екатеринбурга Blues Doctors выйдут вместе с ведущими артистами лучших театров России – Мариной Зудиной, Олесей Соколовой, Иваном Батаревым, чтобы рассказать через слово и блюз свою уникальную историю. Идея и текст Ирады Берг, которая сама сыграет одну из ролей. Пять персонажей, пять пронизанных страхом, болью, обидами и воспоминаниями об ушедшем счастье историй, которые соединяются в одну общую меланхолию. Найти лекарство от потерянности возможно, но для этого придется стать самим собой.

4 февраля, Театр им. Вл. Маяковского.

"Папа"

Это реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в напряжении. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом. Что делать, когда твое сознание начинает давать сбой, а грань между настоящим и фантазией размывается? Как поступить, если самый близкий тебе человек внезапно перестает быть самим собой и теряет связь с реальностью?

7, 8 февраля, Театр Сатиры.

КОНЦЕРТ

"Бах против нейросетей"

Музыка, написанная искусственным интеллектом, против бессмертной классики эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха. Кто победит – человек или нейросети?Решат зрители. Искусственному интеллекту задавать тему будет молодой китайский композитор Цао Сюй. Особое место в партитуре должны занимать старинные национальные инструменты – арфа Конгоу, флейта Ди и шенг – древний духовой инструмент, по звучанию – европейский орган.

5 февраля, Дом музыки.

ВЫСТАВКА

"Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы"

Более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций, а также редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники дадут представление о развитии монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 года по 1980-е годы. В экспозиции можно будет увидеть разные этапы создания, а также техники монументальной живописи: мозаики, фрески, сграффито, предназначенные для фасадов зданий и общественных пространств Москвы. Впервые будут показаны мозаичные пробы для Мавзолея Ленина, фрески для Музея охраны материнства и младенчества и сохраненные фрагменты мозаики с фасада плавательного бассейна ЦСКА. Отдельное внимание уделено одному из первых монументальных произведений — мемориальной доске С.Т. Коненкова, установленной на Сенатской башне в 1918 году, а также работе художников-монументалистов в годы Великой Отечественной войны, в том числе эскизам маскировки Московского Кремля.

С 31 января по 13 апреля, Музей Москвы.

Фото: пресс-служба

СКОРО

Baccara feat Cristina Sevilla & Helen de Quiroga в сопровождении симфонического оркестра

Группа Baccara достигла пика своей популярности в конце 70-х и начале 80-х годов, когда их песни звучали на радиостанциях по всему миру. Хиты, такие как Yes Sir, I Can Boogie, Cara Mia и Sorry, I’m a Lady, стали гимнами той эпохи. Эти мелодии до сих пор вызывают ностальгию у многих поклонников и продолжают звучать на танцполах и в радиопередачах. А концерт с симфоническим оркестром станет не просто выступлением, а настоящим праздником, где будут переплетены яркие мелодии евродиско 80-х, испанские гитары и фирменный стиль группы.

10 февраля, Дом Музыки.

Шоу-бизнес в Telegram

27 января 2025, 10:48
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша c 16 по 30 января

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Театра Наций/ Иван Пономаренко
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант!

Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант!
Стейк из капусты можно дополнить беконом и сырным соусом. Стейк из капусты с беконом и сырным кремом – это необычное блюдо, которое может стать отличным вариантом для ужина или обеда.

Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен"

Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен"
Турецкий омлет "Менемен" – это простое, но очень вкусное блюдо, которое часто готовят на завтрак в Турции. Оно состоит из яиц, помидоров, перца и лука, а также специй для аромата. Ингредиенты:4 яйца2 средних помидора1 небольшой болгарский перец (можно использовать красный или зеленый)1 небольшая луковица2 столовые ложки растительного маслаСоль по вкусуЧерный молотый перец по вкусуПаприка по желаниюПриготовление:Помидоры помойте и мелко нарежьте кубиками.

Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи

Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи
Среди российских знаменитостей существует множество различных предпочтений в отношении здорового завтрака. Собрали наиболее часто встречающиеся варианты. Тосты с авокадоАвокадо стало настоящим хитом среди любителей здорового образа жизни.

Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром

Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром
Биточки из лосося с сыром – это вкусное и полезное блюдо, которое понравится любителям рыбы. Публикуем простой рецепт. Ингредиенты:Филе лосося – 500 гСыр твердый – 100 гЯйцо куриное – 1 шт.

Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном

Встречаем неожиданных гостей: быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном
Этот быстрый и вкусный тарт с грибами и тимьяном на готовом слоеном тесте станет вашим любимым блюдом для уютных вечеров и неожиданных гостей. Когда хочется порадовать себя и близких чем-то вкусным, но времени на сложные кулинарные эксперименты совсем нет, этот рецепт идеально подходит.

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