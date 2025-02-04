Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе

Тест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР

Вы помните эти моменты, когда фраза из старого фильма вызывает улыбку? Когда одна строчка мгновенно переносит вас в прошлое, где каждый кадр наполнен теплом и знакомыми лицами? Если вы без труда можете продолжить цитаты вроде "Кушать подано! Садись жрать, пожалуйста!" – значит, ваше детство точно прошло под аккомпанемент великих советских кинолент. ВОПРОСЫ 1.