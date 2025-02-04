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Вторник 4 февраля

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Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе

Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе
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Мы уверены, что вы не раз погружались в мир любимых советских мультфильмов. Эти яркие и запоминающиеся истории оставили неизгладимый след в нашем детстве.

А сможете ли вы узнать героя, услышав лишь одну его фразу? Давайте вспомним те незабываемые моменты и диалоги, которые так прочно вошли в нашу жизнь.

1. "Ну вот, поели, теперь можно и поспать… Поспали, теперь можно и поесть!", — цитата какого героя из "Дюймовочки"?

А) "Крот"

Б) "Жаба"

В) "Полевая мышь"

2. Кто из героев "Возвращение блудного попугая" не собирался ни на какой Tаити, так как его и здесь неплохо кормят?

А) "Попугай"

Б) "Ворона"

В) "Кот"

3. "Уж послала так послала". Кого и куда, как думаете?

А) "Падал прошлогодний снег"

Б) "Пластилиновая ворона"

В) "Обратная сторона Луны"

4. Кто из героев советского мультфильма про Винни-Пуха был "до пятницы совершенно свободен"?

А) "Кролик"

Б) "Винни-Пух"

В) "Пятачок"

5. Кто из героев советского мультфильма пострадал от обвешивания его в ресторане?

А) "Громозека"

Б) "Весельчак У"

В) "Алиса"

Правильные ответы:

1. — Б) "Жаба"

2. — В) "Кот"

3. — А) "Падал прошлогодний снег"

4. — В) "Пятачок"

5. — А) "Громозека"

Шоу-бизнес в Telegram

4 февраля 2025, 15:12
Кадр из мультфильма "Возвращение блудного попугая" (1987)
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР

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