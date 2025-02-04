Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе

А сможете ли вы узнать героя, услышав лишь одну его фразу? Давайте вспомним те незабываемые моменты и диалоги, которые так прочно вошли в нашу жизнь.
1. "Ну вот, поели, теперь можно и поспать… Поспали, теперь можно и поесть!", — цитата какого героя из "Дюймовочки"?
А) "Крот"
Б) "Жаба"
В) "Полевая мышь"
2. Кто из героев "Возвращение блудного попугая" не собирался ни на какой Tаити, так как его и здесь неплохо кормят?
А) "Попугай"
Б) "Ворона"
В) "Кот"
3. "Уж послала так послала". Кого и куда, как думаете?
А) "Падал прошлогодний снег"
Б) "Пластилиновая ворона"
В) "Обратная сторона Луны"
4. Кто из героев советского мультфильма про Винни-Пуха был "до пятницы совершенно свободен"?
А) "Кролик"
Б) "Винни-Пух"
В) "Пятачок"
5. Кто из героев советского мультфильма пострадал от обвешивания его в ресторане?
А) "Громозека"
Б) "Весельчак У"
В) "Алиса"
Правильные ответы:
1. — Б) "Жаба"
2. — В) "Кот"
3. — А) "Падал прошлогодний снег"
4. — В) "Пятачок"
5. — А) "Громозека"