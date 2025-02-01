Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж

Волочкова оказалась в больнице Тесты Дети оставили Долину в одиночестве Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире ПанинуЛюди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женойСлух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына ПевцоваКак выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова Тяжелобольному Александру Збруеву стало хужеТяжелобольному Александру Збруеву стало хуже

Лента новостей

Суббота 1 февраля

06:29Дмитрия Нагиева сравнили с Егором Кридом 03:29Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж 00:08Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем? 21:14Звезда сериала "Кухня" возмутилась из-за номинации фильма "Анора" на премию "Оскар" 20:21Резко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж 17:45Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала 16:15Алсу после громкого развода взяла под крыло исполнительницу с нелегкой судьбой 13:59Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не собирается отказываться от наследства 12:06Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан 11:16ТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады 09:55У Анастасии Волочковой началась черная полоса в жизни 08:41После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов 06:41Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой: Еще даст фору! 03:37Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом 00:40Анна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Энрике Иглесиаса 21:57Перенесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости 19:12Дочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме 17:48Пережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию 15:40Восстанавливающейся после смерти бывшего мужа Седоковой объявили бойкот 14:14Замок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых 12:58В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году 12:38Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры" 10:47Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш 09:44Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом 08:48Екатерина Гордон опровергла важное заявление по делу Яниса Тиммы 06:44Есть перед сном вредно? Однозначный совет от нутрициолога 03:17После долгого отсутствия "дочка" перестала узнавать Оксану Самойлову: Как будто я ее не рожала! 00:10Хрустящие и сочные: самый простой рецепт чебуреков 21:55Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина 20:56Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"? 19:10Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы 18:56Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться 17:20Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом 15:56Оставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества 12:02В Москве начали отмечать "Китайский Новый год" 11:51Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике 11:10 Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт 10:38Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне 10:00**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами 09:46Отказавшаяся помочь дочери Волочкова оказалась в больнице 08:40Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем главном страхе 06:46Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова 03:45Селена Гомес публично разрыдалась после указа Дональда Трампа 00:11Телеведущая Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем 22:07Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате 20:55Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду 19:43Беременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию 17:54Кушанашвили высказался о текущем состоянии Кеосаяна: Мы все надеемся на лучшее 16:37Тайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности 14:43ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж

Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж
189

Актриса приехала на премьеру в столицу.

Накануне в московском киноцентре "Октябрь" прошла звездная премьера турецкого фильма "Оставь это ветру". В главных ролях снялись известная актриса Ханде Эрчел, ей 31 год, и ее партнер по съемочной площадке – 37-летний Барыш Ардуч. Артисты специально прибыли в российскую столицу для презентации картины.

Задолго до приезда Ханде у кинотеатра начали собираться многочисленные поклонники актрисы, известной по сериалу "Постучись в мою дверь". Киноцентр был окружен толпами фанатов, жаждущих увидеть свою любимицу на красной дорожке.
Спустя какое-то время Ханде появилась перед журналистами в сопровождении охраны и своего коллеги Барыша Ардуча. Они пообщались с прессой через переводчика.

На премьеру актриса надела облегающее черное платье средней длины с глубоким вырезом, дополнив наряд массивными серьгами и туфлями на высоком каблуке. Эрчел поделилась своими впечатлениями от работы над проектом и рассказала, что давно мечтала сняться вместе с господином Барышем, так как слышала о нем много хорошего.

"Мне было очень комфортно с ним работать", – призналась актриса.

На вопрос о том, чем интересен фильм "Оставь это ветру", Барыш Ардуч ответил, что этот жанр пользуется большой популярностью среди зрителей. Ведь это не просто романтичная комедия, и мы уверены, что он вам понравится.

Шоу-бизнес в Telegram

1 февраля 2025, 03:29
Фото: Youtube / @MoodCamp
thevoicemag✓ Надежный источник

Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры"

Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры"
Фильм "Офицеры" – это легендарная кинолента, вышедшая в 1971 году, которая стала символом мужества, верности долгу и патриотизма. Режиссером фильма выступил Владимир Роговой, а сценарий был написан Борисом Васильевым. Фильм рассказывает о судьбе трех поколений военных, чья жизнь неразрывно связана с армией и службой Родине. Главный герой, Алексей Трофимов, проходит через множество испытаний, от Великой Отечественной войны до службы в мирное время, демонстрируя стойкость духа и преданность своим идеалам. Этот фильм стал культовым и до сих пор остается одним из самых любимых зрителями. Предлагаем вам пройти тест, который позволит проверить ваши знания об этом замечательном фильме. ВОПРОСЫ1.

Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"?

Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"?
Фильм "Тот самый Мюнхаузен" с выдающимися Олегом Янковским и Александром Абдуловым – настоящее киноволшебство, оставляющее незабываемое впечатление. Многие зрители помнят захватывающие приключения, яркие образы и необычные сюжетные повороты этой советской классики.

Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате

Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате
Многие культовые советские фильмы получили совершенно иные названия за границей, что иногда затрудняет их опознание. Зачастую прокатчики и переводчики стремятся адаптировать название к местной культуре, и в результате оригинал становится неузнаваемым. Сможете ли вы угадать хотя бы 3 из 6 советских фильмов по их западным названиям? Это интересный вызов, который заставит вас вспомнить о классике советского кино и проверить свои знания.

Тест: угадайте советский фильм по кадру с пионером в красном галстуке

Тест: угадайте советский фильм по кадру с пионером в красном галстуке
Пионеры в Советском Союзе были не просто героями, они олицетворяли идеалы дружбы, смелости и патриотизма. Их образы активно использовались в фильмах, которые стали классикой. Мальчики и девочки в красных галстуках, с искренними улыбками и задором, заполнили экраны, вдохновляя целые поколения.

ТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе

ТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе
Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир любимых советских фильмов. Эти картины стали настоящими символами эпохи, их цитаты до сих пор звучат в наших разговорах. А сможете ли вы угадать фильм по одной-единственной фразе? Проверьте свои знания и узнайте, насколько хорошо вы помните классику советского кинематографа. Начнем! ВОПРОСЫ 1.

Выбор читателей

31/01ПтнАнна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Энрике Иглесиаса 30/01ЧтвПеренесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости 30/01ЧтвМария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом 30/01ЧтвПережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию 30/01ЧтвДочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме 30/01ЧтвЗамок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых