Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж

Актриса приехала на премьеру в столицу.

Накануне в московском киноцентре "Октябрь" прошла звездная премьера турецкого фильма "Оставь это ветру". В главных ролях снялись известная актриса Ханде Эрчел, ей 31 год, и ее партнер по съемочной площадке – 37-летний Барыш Ардуч. Артисты специально прибыли в российскую столицу для презентации картины.

Задолго до приезда Ханде у кинотеатра начали собираться многочисленные поклонники актрисы, известной по сериалу "Постучись в мою дверь". Киноцентр был окружен толпами фанатов, жаждущих увидеть свою любимицу на красной дорожке.

Спустя какое-то время Ханде появилась перед журналистами в сопровождении охраны и своего коллеги Барыша Ардуча. Они пообщались с прессой через переводчика.

На премьеру актриса надела облегающее черное платье средней длины с глубоким вырезом, дополнив наряд массивными серьгами и туфлями на высоком каблуке. Эрчел поделилась своими впечатлениями от работы над проектом и рассказала, что давно мечтала сняться вместе с господином Барышем, так как слышала о нем много хорошего.

"Мне было очень комфортно с ним работать", – призналась актриса.

На вопрос о том, чем интересен фильм "Оставь это ветру", Барыш Ардуч ответил, что этот жанр пользуется большой популярностью среди зрителей. Ведь это не просто романтичная комедия, и мы уверены, что он вам понравится.

