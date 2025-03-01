Самые дешевые страны для путешествий весной 2025 года

Буйнов попал в ДТП Тесты В Кремле сообщили о серьезной болезни Баскова Игры Сонник

Топ новостей недели

9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад9 дней после смерти: отпевавший Стриженова священник сообщил родным о попадании актера в ад Врачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия АнтоноваВрачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия Антонова Вместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страныВместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страны Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии Пригожин сделал официальное заявление о неожиданном для всех уходе Валерии

Лента новостей

Суббота 1 марта

09:41Самые дешевые страны для путешествий весной 2025 года 06:21Королевой пришлось работать на съемках в экстремальных условиях: Было очень сложно 03:17Актер Петров показал купленный ради беременной жены новый премиальный особняк 00:34Дети Бородиной общались с Сердюковым в крайне странной манере: Немного дико для всех нас 21:07Виктория Боня призналась, почему в детстве чувствовала себя "гадким утенком" 19:35Костомаров и Навка снова соединились на льду 18:32Внешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой 18:05Юрий Аксюта впервые публично прокомментировал скандал с участием дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" 17:29Исхудавшая Седокова призналась, что боится общения с людьми 16:45Агата Муцениеце скрывает от публики своего настоящего избранника: он богат и женат 15:51Кто такие трейдеры и как они адаптируются к новым условиям рынка 15:39Памятника не было три года: как сегодня выглядит могила Василия Ланового 15:31Буйнова могут лишить свободы сроком до двух лет: юрист рассказала, что ждет исполнителя 14:18Тест: угадайте режиссера кино из СССР по его искрометной цитате 13:37Борисов объяснил свой успех и номинацию на "Оскар" за роль в "Аноре": Просто мне повезло 13:32"Он знал, на ком женился": Буланова видится с молодым мужем лишь пару раз в месяц 12:35Макаревич* нашел возможность возродить кулинарную программу "Смак" 11:47Наряд Волочковой для свадьбы дочери вызвал неоднозначную реакцию 11:00"Много неожиданных моментов": адвокат назвала помеху для освобождения Ефремова из тюрьмы 10:22Гузеева откровенно рассказала о своих критических ошибках во время материнства 10:15Анита Цой объяснила необходимость отъезда из России на историческую родину 09:0928 февраля в Московском регионе ожидается солнечная и теплая погода 08:50Якубович сделал сенсационное заявление о своем богатстве: Замок купил у Пугачевой 06:27Сердцеед Шаляпин отказался заводить связь со знаменитой женщиной: Это ужасно 03:12Что читать в конце февраля? 20 ярких новинок 00:03Костомаров с женой попали в сложную ситуацию: Не ожидали такого поворота событий 21:21Анастасия Волочкова в шоке от происходящего с ней в интернете 20:06Александр Буйнов отреагировал на обвинения сбитой им женщины: Я искренне приношу свои извинения 19:12Пугачева выдала, что в отсутствие Галкина* о его сыне заботится другой мужчина 18:45Анастасия Ивлеева оказалась втянута в очередной громкий скандал 17:32Тест: вспомните малозаметные факты из фильма "Кавказская пленница" 16:38Появились подробности наезда Буйнова на 61-летнюю женщину: Он так и не связался, чтобы предложить помощь или принести извинения 15:56Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд устроила истерику на публике 14:07Тест: насколько хорошо вы помните фильмы о весне из СССР? 12:53Объявившая о возвращении на сцену МакSим готовится к важному событию 12:00Муцениеце поцеловала нового возлюбленного на глазах у публики 10:51Срочно: 74-летний Буйнов попал в ДТП 10:42Изменившаяся донельзя 58-летняя Татьяна Овсиенко откровенно рассказала про неудачный ботокс 10:12Алибасов откровенно заговорил об уходе седьмой жены: Найдет кого-то там 09:38Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова 08:5427 февраля в Москве ожидается ясная и сухая погода без осадков 08:43Результаты анализов матери повергли Кудрявцеву в шок: Парюсь 06:29Придерживающая живот рукой Самойлова сделала заявление: Скрывать нет возможности 03:48СМИ: Дженнифер Лоуренс может родить второго ребенка позже желаемого срока 00:34Прилучный откровенно рассказал о жестких ссорах с женой: Способ выпустить пар 00:24"Буду и дальше худеть": 61-летняя Гулькина похвасталась результатом откачки жира 21:19Прохор Шаляпин признался, что дарит возлюбленным свои голые портреты 20:40Ксения Собчак покинула мужа и уехала из России 19:52После череды неприятностей Гуф принял решение уйти со сцены 19:01Дочь Волочковой сыграет сразу две свадьбы: для папы и для мамы
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Самые дешевые страны для путешествий весной 2025 года

Самые дешевые страны для путешествий весной 2025 года
55

Несмотря на то, что в 2025 году для туристов есть определенные ограничения, осталось немало зарубежных направлений, где можно отдохнуть достаточно бюджетно.

Вместе с режиссером и продюсером канала "National Geographic Chanel", организатором уникальных, авторских туров Аленой Никольской, рассмотрим наиболее доступные и интересные страны для путешествий этой весной.

Где можно бюджетно отдохнуть весной 2025 года?

На самом деле, отправиться в классное и бюджетное путешествие россиянину весной 2025 года можно во многие страны: Турция, Абхазия, Египет, Китай, Таиланд, Вьетнам, Беларусь, ОАЭ, Грузия, Шри-Ланка, Узбекистан, Марокко, Армения, Индия, Азербайджан и Черногория. Все эти страны готовы встретить русского туриста с гостеприимством и всем шиком местного колорита.

Давайте рассмотрим подробнее несколько наиболее интересных и необычных направлений, куда можно отправиться с минимальными затратами.

Китай

Если не рассматривать какие-то дорогие отели и длительные перелеты/ переезды по стране, то примерно в $2000 на двоих можно уложится.

С 1 августа 2023 года принято решение, что российские туристы могут посещать страну по групповому туру без необходимости оформления визы.

Весенние месяцы в разных городах Китая встречают путешественников разной погодой: Юньнань в марте – +10°С, Пекин в апреле – +28°С, Шанхай в мае – +24°С.

В марте тепло приходит преимущественно на северную часть страны, но абсолютно везде, до середины апреля в Китае и в более дорогой Японии, проходят фестивали, связанные с цветением сакуры. А уже с середины апреля активно цветут абрикосы и пр. растения, что тоже невероятно красиво. Сильная жара, на юге Китая, в туристическом Хайнане, наступает в конце мая.

Китай – это огромная страна, где можно посмотреть все и найти развлечение на любой вкус и кошелек: шопинг в столице, активности в горах, знакомство с индустриальными достижениями в крупных городах и даже немножко моря.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Если вы из тех, кто считает Эмираты – это про супер-лакшери отдых, то есть отличная новость: в ОАЭ можно бюджетно отдохнуть и насладиться всеми прелестями арабского колорита. Летом здесь невыносимо жарко, а вот весной – это отличное решение.

Шарджа – не много людей, чистые пляжи, хороший песок и обилие водных развлечений. Здесь можно провести отличный семейный отдых весной 2025 года.

Купальный сезон здесь круглый год, а вот март и апрель – одни из лучших месяцев, когда температура и влажность воздуха создают комфортные условия. Температура днем до середины весны может достигать от +28°С до +32°С, а вот уже к концу мая столбик термометра поднимается до +37°С.

Грузия

Древние монастыри, хорошее вино, вкуснейшие блюда местной кухни, относительно хорошие пляжи Черного моря. Здесь есть все, чтобы вкусно и разнообразно, провести время.

В начале марта лучше всего ехать на запад Грузии, где начинают расцветать сады. Погода в дневное время суток может достигать отметки в +19°С.

Апрель – самый непредсказуемый месяц, когда температура может прыгать от +6°С до +25°С. Ехать можно как в столицу, так и в морской регион – Аджарию. Все цветет, ароматы наполняют улицы всех городов

Май – месяц, когда проходит фестиваль молодого вина. Купаться в море еще холодно, вода +18-19°С, в южных регионах может стоять жара в +30°С. Тем, кто любит горы – Сванетия и Казбеки готовы встречать теплом до +20°С.

Дополнительные плюсы – многие местные жители говорят по-русски и есть прямые авиаперелеты.

Ну и, конечно, не стоит забывать про региональный туризм нашей прекрасной страны – Алтай, Санкт-петербург и Калининград – отличные направления в любое время года.

Шоу-бизнес в Telegram

1 марта 2025, 09:41
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Спектакли, балы и квесты пройдут в усадьбах в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы
Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы
Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы
Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

По теме

Виторган вызвал ажиотаж кадрами с молодой избранницей в романтическом путешествии

Собянин: Туризм в новогодние каникулы принес бюджету Москвы 18,7 млрд рублей

28 февраля в Московском регионе ожидается солнечная и теплая погода

28 февраля в Московском регионе ожидается солнечная и теплая погода
28 февраля москвичи смогут насладиться солнечной и теплой погодой. Синоптики обещают, что в этот день в столичном регионе будет сухо и светло, что особенно приятно после зимних холодов. Максимальная температура воздуха в Москве ожидается в диапазоне от минус 5 до плюс 2 градусов.

27 февраля в Москве ожидается ясная и сухая погода без осадков

27 февраля в Москве ожидается ясная и сухая погода без осадков
Температура воздуха будет колебаться от минус 5 до плюс 2 градусов. Москвичи и гости столицы смогут насладиться солнечными днями без дождя или снега. Ветер в этот день будет дуть с запада с небольшой скоростью — 1-3 метра в секунду, что создаст комфортные условия для прогулок на свежем воздухе.

26 февраля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями

26 февраля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями
Синоптики прогнозируют, что максимальная температура воздуха в столичном регионе составит от минус 2 до минус 6 градусов Цельсия. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 1-2 метра в секунду, что создаст ощущение легкого холода.

Горожанам пообещали солнечную погоду без осадков в Москве 25 февраля

Горожанам пообещали солнечную погоду без осадков в Москве 25 февраля
25 февраля в Москве ожидается солнечная и сухая погода. По информации синоптиков, небо будет преимущественно ясным с минимальным количеством облаков, что создаст отличные условия для прогулок на свежем воздухе.

24 февраля москвичей порадует солнечная погода без осадков

24 февраля москвичей порадует солнечная погода без осадков
В понедельник столичный регион будет радовать жителей ясным небом и морозным воздухом. По прогнозам, максимальная температура в Москве составит от минус 11 до минус 7 градусов, а в Подмосковье температура будет колебаться от 13 до 10 градусов мороза.

Выбор читателей

27/02ЧтвИзменившаяся донельзя 58-летняя Татьяна Овсиенко откровенно рассказала про неудачный ботокс 27/02ЧтвПугачева выдала, что в отсутствие Галкина* о его сыне заботится другой мужчина 28/02ПтнКостомаров с женой попали в сложную ситуацию: Не ожидали такого поворота событий 28/02ПтнВнешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой 27/02ЧтвМуцениеце поцеловала нового возлюбленного на глазах у публики 28/02ПтнСердцеед Шаляпин отказался заводить связь со знаменитой женщиной: Это ужасно