Самые дешевые страны для путешествий весной 2025 года

Несмотря на то, что в 2025 году для туристов есть определенные ограничения, осталось немало зарубежных направлений, где можно отдохнуть достаточно бюджетно.

Вместе с режиссером и продюсером канала "National Geographic Chanel", организатором уникальных, авторских туров Аленой Никольской, рассмотрим наиболее доступные и интересные страны для путешествий этой весной.

Где можно бюджетно отдохнуть весной 2025 года?

На самом деле, отправиться в классное и бюджетное путешествие россиянину весной 2025 года можно во многие страны: Турция, Абхазия, Египет, Китай, Таиланд, Вьетнам, Беларусь, ОАЭ, Грузия, Шри-Ланка, Узбекистан, Марокко, Армения, Индия, Азербайджан и Черногория. Все эти страны готовы встретить русского туриста с гостеприимством и всем шиком местного колорита.

Давайте рассмотрим подробнее несколько наиболее интересных и необычных направлений, куда можно отправиться с минимальными затратами.

Китай

Если не рассматривать какие-то дорогие отели и длительные перелеты/ переезды по стране, то примерно в $2000 на двоих можно уложится.

С 1 августа 2023 года принято решение, что российские туристы могут посещать страну по групповому туру без необходимости оформления визы.

Весенние месяцы в разных городах Китая встречают путешественников разной погодой: Юньнань в марте – +10°С, Пекин в апреле – +28°С, Шанхай в мае – +24°С.

В марте тепло приходит преимущественно на северную часть страны, но абсолютно везде, до середины апреля в Китае и в более дорогой Японии, проходят фестивали, связанные с цветением сакуры. А уже с середины апреля активно цветут абрикосы и пр. растения, что тоже невероятно красиво. Сильная жара, на юге Китая, в туристическом Хайнане, наступает в конце мая.

Китай – это огромная страна, где можно посмотреть все и найти развлечение на любой вкус и кошелек: шопинг в столице, активности в горах, знакомство с индустриальными достижениями в крупных городах и даже немножко моря.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Если вы из тех, кто считает Эмираты – это про супер-лакшери отдых, то есть отличная новость: в ОАЭ можно бюджетно отдохнуть и насладиться всеми прелестями арабского колорита. Летом здесь невыносимо жарко, а вот весной – это отличное решение.

Шарджа – не много людей, чистые пляжи, хороший песок и обилие водных развлечений. Здесь можно провести отличный семейный отдых весной 2025 года.

Купальный сезон здесь круглый год, а вот март и апрель – одни из лучших месяцев, когда температура и влажность воздуха создают комфортные условия. Температура днем до середины весны может достигать от +28°С до +32°С, а вот уже к концу мая столбик термометра поднимается до +37°С.

Грузия

Древние монастыри, хорошее вино, вкуснейшие блюда местной кухни, относительно хорошие пляжи Черного моря. Здесь есть все, чтобы вкусно и разнообразно, провести время.

В начале марта лучше всего ехать на запад Грузии, где начинают расцветать сады. Погода в дневное время суток может достигать отметки в +19°С.

Апрель – самый непредсказуемый месяц, когда температура может прыгать от +6°С до +25°С. Ехать можно как в столицу, так и в морской регион – Аджарию. Все цветет, ароматы наполняют улицы всех городов

Май – месяц, когда проходит фестиваль молодого вина. Купаться в море еще холодно, вода +18-19°С, в южных регионах может стоять жара в +30°С. Тем, кто любит горы – Сванетия и Казбеки готовы встречать теплом до +20°С.

Дополнительные плюсы – многие местные жители говорят по-русски и есть прямые авиаперелеты.

Ну и, конечно, не стоит забывать про региональный туризм нашей прекрасной страны – Алтай, Санкт-петербург и Калининград – отличные направления в любое время года.