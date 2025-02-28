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Пятница 28 февраля

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Исхудавшая Седокова призналась, что боится общения с людьми

Исхудавшая Седокова призналась, что боится общения с людьми
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Анна Седокова в прошлом году пережила развод и смерть экс-мужа.

Анна Седокова восстанавливается после трагедии в своей жизни. В прошлом году певица пережила развод с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, который вскоре покончил с собой. После этой утраты Седокову начали обвинять в смерти супруга, однако следствие не выдало никаких официальных обвинений. Постепенно возвращаясь к привычной жизни, Анна призналась, что выход в свет дался ей непросто, несмотря на попытку создать видимость благополучия.

Мужа Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в московском доме. Инцидент произошел на следующий день после дня рождения самой Анны. Печально, но смерть первого мужа Седоковой, футболиста Валентина Белькевича, тоже была преждевременной, что породило слухи о "проклятии черной вдовы". Анна поделилась своими переживаниями, рассказав, что боится общения с людьми и пытается справляться с болью через работу и заботу о детях. Недавно она решилась посетить вечеринку по случаю дня рождения друзей, хотя этот опыт оказался нелегким.

На видео, которое Седокова разместила в социальных сетях, видно, как она готовится перед зеркалом в черном платье, а на заднем плане слышится голос ее сына Гектора. Стрессовые события оставили отпечаток на внешности Анны — поклонники отметили, что певица сильно исхудала и стала не похожа сама на себя.

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28 февраля 2025, 17:29
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

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