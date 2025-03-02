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Сбросившая 30 кг Анфиса Чехова призналась, что потеряла работу из-за того, что "не умещалась в кадр"

Сбросившая 30 кг Анфиса Чехова призналась, что потеряла работу из-за того, что "не умещалась в кадр"
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Анфиса Чехова раньше злоупотребляла таблетками для похудения.

Анфиса Чехова, популярная телеведущая и актриса, откровенно рассказала о трудностях, связанных с ее многолетней борьбой с лишним весом. В одном из последних интервью 47-летняя звезда призналась, что однажды потеряла работу из-за того, что "не умещалась в кадр".

Чехова признает, что постоянно испытывала неуверенность из-за своей фигуры, пытаясь скрыть ее за маской уверенности и демонстрацией своих пышных форм. Несмотря на это, вес продолжал оставаться проблемой как физически, так и в глазах общества.

"Наш шеф-редактор Олег уволил меня с формулировкой "Ты не влезаешь в кадр". Хотя, когда я пришла вести программу, я была полнее, но со временем похудела", — вспоминает Анфиса.

Кроме того, ведущая рассказала о негативных последствиях постоянных диет и экспериментов с различными препаратами для снижения веса. У нее стали слишком слабыми сосуды головного мозга после приема различных таблеток для похудения. Это случилось еще в молодости, и теперь она настоятельно советует всем избегать подобного самоистязания.

Однако, несмотря на все трудности, Чехова смогла достичь значительного успеха, сбросив 30 килограммов, и продолжает вдохновлять своих поклонников на здоровый образ жизни и принятие себя.

Шоу-бизнес в Telegram

2 марта 2025, 15:26
Анфиса Чехова. Фото: Youtube / @svetavokrugsveta
Москва 24✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией

Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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