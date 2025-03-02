Сбросившая 30 кг Анфиса Чехова призналась, что потеряла работу из-за того, что "не умещалась в кадр"

Анфиса Чехова раньше злоупотребляла таблетками для похудения.

Анфиса Чехова, популярная телеведущая и актриса, откровенно рассказала о трудностях, связанных с ее многолетней борьбой с лишним весом. В одном из последних интервью 47-летняя звезда призналась, что однажды потеряла работу из-за того, что "не умещалась в кадр".

Чехова признает, что постоянно испытывала неуверенность из-за своей фигуры, пытаясь скрыть ее за маской уверенности и демонстрацией своих пышных форм. Несмотря на это, вес продолжал оставаться проблемой как физически, так и в глазах общества.

"Наш шеф-редактор Олег уволил меня с формулировкой "Ты не влезаешь в кадр". Хотя, когда я пришла вести программу, я была полнее, но со временем похудела", — вспоминает Анфиса.

Кроме того, ведущая рассказала о негативных последствиях постоянных диет и экспериментов с различными препаратами для снижения веса. У нее стали слишком слабыми сосуды головного мозга после приема различных таблеток для похудения. Это случилось еще в молодости, и теперь она настоятельно советует всем избегать подобного самоистязания.

Однако, несмотря на все трудности, Чехова смогла достичь значительного успеха, сбросив 30 килограммов, и продолжает вдохновлять своих поклонников на здоровый образ жизни и принятие себя.