Вглубь веков: 5 книг на основе исторических исследований

Правдивая биография кровавого императора Нерона, история возникновения денег и экономических отношений, исследования о Восточной Европе и античном периоде – вместе с книжным сервисом Литрес выбрали пять по-настоящему увлекательных исторических работ, которые расширят ваш кругозор.



"Гудбай, Восточная Европа!", Якуб Микановски

Автор этой книги Якуб Минаковский — американский историк, который имеет восточноевропейское происхождение, написал увлекательное и всестороннее исследования об этом сложном регионе. Почему сложном? Еще в предисловии к своей книге автор объясняет, что термин "Восточная Европа" сам по себе не точен и вызывает множество негативных ассоциаций. В сознании западного человека — это "задворки" Европы, страны-аутсайдеры, бедность, криминал и межнациональные конфликты.

На самом деле регион очень разнообразен, к нему относят как балканские государства, так и, например, страны Балтии. Под одной обложкой Микановски постарался все-таки рассказать и проанализировать историю таких разных племен и народов, найти их точки соприкосновения, но в то же время подчеркнуть и различия.

Работа охватывает период от VIII века до наших дней — будет интересно всем, кто хочет узнать больше о варягах и печенегах, византийском наследии, османских завоеваниях, образовании Речи Посполитой, причинах распада Югославии и многом другом. Книга существенно расширит ваши представления о Восточной Европе и ее роли в мировой истории.



"Когти грифона и летающие змеи. Древние мифы, исторические диковинки и научные курьезы", Адриенна Мэйор

Когда речь заходит о древнейшей истории, сложно отделить реальность от мифа. Античные источники пестрят упоминаниями богов, вмешательств высших сил и прочих суеверий, которые влияли на историческую науку на протяжении веков. Специалист по античности, известный историк и археолог Адриенна Мэйор считает, что миф и реальность неотделимы, когда речь идет о событиях, происходивших тысячи лет назад.

Исследователю нужно обладать огромным багажом знаний, чтобы расшифровывать магическое мышление наших предков. За описаниями чудес часто кроются вполне объяснимые происшествия. Например, вы узнаете, как появилась легенда о русалках: ее сочинили моряки, впервые увидевшие тритонов и других морских обитателей. Или почему аргонавты отправились за золотым руном — что этот символ означает в реальности? И таких примеров — сотни!

Книга написана простым и увлекательным языком, и в ней есть очень много любопытным фактов. От забавного рассказа про рыбалку Клеопатры до первых противников вакцинации. Вы станете еще более интересным собеседником!



"Нерон. Безумие и реальность", Александр Бэтц

Имя одиозного императора Нерона — символ жестокости, опьяненности властью, разврата и всех человеческих пороков. Но неужели Нерон действительно был таким безумцем? И мог ли сумасшедший удерживать власть так долго, окруженный интриганами и потенциальными предателями? Эта аудиокнига развеет мифы об императоре и поможет вам критически посмотреть на античную историю. Александр Бэтц не пытается обелить тирана, но задается справедливым вопросом: так ли уж отличалось поведение Нерона от нравов того времени?

Более того, в распоряжении историков не так много достоверных источников: во времена правления Нерона редкий храбрец мог отважиться написать хоть строчку о нем. Поэтому современным исследователям приходится собирать информацию по крупицам, анализировать воспоминания более поздних современников, зашифрованные метафоры и намеки, косвенные свидетельства, на основании которых можно составить более-менее точный портрет римского владыки.

Книга прекрасна тем, что ставит под сомнение все, что обыватель когда-то слышал о Нероне, — реальные исторические факты оказываются куда более красочными, чем мы могли себе представить.



"Долг: первые 5000 лет истории", Дэвид Гребер

Эта книга — история товарно-денежных отношений, которая дает представление о природе человека в целом. Антрополог и доктор философии Дэвид Гербер отмечает, что даже в религиозных текстах всегда есть категории "расплаты" и "искупления", что по сути является основной экономики. В этой работе он объясняет, почему понятие "долга" — базовое, и появилось задолго до того, как в оборот вошли первые деньги.

Вы узнаете, как люди догадались брать плату за свои услуги, почему понятие "долга крови" и "долга плоти" так прочно укоренились в нашей цивилизации, какой была цена чести в разных странах и эпохах, чем принципиально отличались экономики Древней Индии, Китая и западных сообществ.

Исследование Гребер — микс исторической науки, социологии и экономики, которые дает наиболее полное представление об устройстве общества и правилах выживания в нем. Автор также рассказывает о первых кредитах, зарождении теории материализма, великих капиталистических державах и их слабых сторонах.



"Жестокий брак. Как мы влюблялись, женились и ревновали на протяжении веков", Ника Марш

Сегодня принято говорить, что институт брака себя изжил. Но так ли это? Эта книга — наглядная иллюстрация того, как часто менялись представления о браке, романтической любви и партнерстве на протяжении всей истории человечества. Вы узнаете, как были устроены гаремы в разных культурах, что такое "белый брак", кого выдавали замуж за уже умершего человека, почему близкородственные связи во многих обществах не порицались, и кто считал, что имеет одинаковые права как на жену, так и на ее сестру.

Некоторые подробности интимной жизни наших предков сегодня кажутся абсолютно дикими. Вы убедитесь, что общественные нормы менялись стремительно, всегда зависели от контекста, традиций, обычаев конкретной страны и исторического фона. В книге есть множество интересной информации о правилах вступления в брак — от Древнего Рима до позапрошлого столетия.