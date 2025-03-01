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Суббота 1 марта

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Меган Маркл публично сделала необычный выбор

Меган Маркл публично сделала необычный выбор
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Меган Маркл стала часто появляться в Сети.

Некоторые тренды остаются актуальными на протяжении десятилетий, а отдельные образы становятся символичными на долгие годы. В недавно опубликованном видео на своей личной странице 43-летняя герцогиня Сассекская предстала в культовом фиолетовом свитере от Northwestern, идентичном тому, который в 1996 году носила принцесса Диана.

Видео было снято в саду усадьбы в Монтесито, где Маркл наслаждалась отдыхом. В кадре она мило улыбалась, прогуливаясь в солнечных очках, наблюдая, как ее дети поливали растения из шланга, а сама готовила освежающий апельсиновый коктейль, используя фрукты прямо с деревьев.

На заднем плане слышался детский голосок. "Мама, если хочешь, я могу сделать это", — предложил маленький Арчи, вызвав смех принца Гарри. Подпись к одному из видеороликов гласила: "Небольшой перерыв на выходных, чтобы насладиться солнцем".

Однако наибольший интерес вызвал именно свитшот, удивительно похожий на тот, который когда-то носила принцесса Диана в последние годы своей жизни. Этот оригинальный свитер был подарен Диане в 1995 году во время посещения Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс, где она принимала участие в благотворительном мероприятии для онкологического центра Роберта Лури. Сейчас этот свитер известен как "свитер принцессы Дианы".

Этот необычный выбор Меган могла сделать неслучайно. Ведь она сама окончила Northwestern, получив степень в области театрального искусства и международных отношений в 2003 году. Вернувшись после учебы в Лос-Анджелес, она строила актерскую карьеру, пока не стала известной благодаря роли в сериале "Форс-мажоры". Позже, встретившись с принцем Гарри, она кардинально изменила свою жизнь.

Это видео стало одной из частей активной кампании Меган по возвращению в медийное пространство. После долгого молчания герцогиня Сассекская с начала 2025 года уже опубликовала девять постов в социальных сетях, что совпало с запуском ее нового проекта. В нем она предстанет в новом амплуа — ведущей кулинарного шоу, основанного на теплоте семейных традиций.

Шоу-бизнес в Telegram

1 марта 2025, 15:08
Меган Маркл. Фото: Youtube / @channel_cultura
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Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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