Меган Маркл публично сделала необычный выбор

Меган Маркл стала часто появляться в Сети.

Некоторые тренды остаются актуальными на протяжении десятилетий, а отдельные образы становятся символичными на долгие годы. В недавно опубликованном видео на своей личной странице 43-летняя герцогиня Сассекская предстала в культовом фиолетовом свитере от Northwestern, идентичном тому, который в 1996 году носила принцесса Диана.

Видео было снято в саду усадьбы в Монтесито, где Маркл наслаждалась отдыхом. В кадре она мило улыбалась, прогуливаясь в солнечных очках, наблюдая, как ее дети поливали растения из шланга, а сама готовила освежающий апельсиновый коктейль, используя фрукты прямо с деревьев.

На заднем плане слышался детский голосок. "Мама, если хочешь, я могу сделать это", — предложил маленький Арчи, вызвав смех принца Гарри. Подпись к одному из видеороликов гласила: "Небольшой перерыв на выходных, чтобы насладиться солнцем".

Однако наибольший интерес вызвал именно свитшот, удивительно похожий на тот, который когда-то носила принцесса Диана в последние годы своей жизни. Этот оригинальный свитер был подарен Диане в 1995 году во время посещения Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс, где она принимала участие в благотворительном мероприятии для онкологического центра Роберта Лури. Сейчас этот свитер известен как "свитер принцессы Дианы".

Этот необычный выбор Меган могла сделать неслучайно. Ведь она сама окончила Northwestern, получив степень в области театрального искусства и международных отношений в 2003 году. Вернувшись после учебы в Лос-Анджелес, она строила актерскую карьеру, пока не стала известной благодаря роли в сериале "Форс-мажоры". Позже, встретившись с принцем Гарри, она кардинально изменила свою жизнь.

Это видео стало одной из частей активной кампании Меган по возвращению в медийное пространство. После долгого молчания герцогиня Сассекская с начала 2025 года уже опубликовала девять постов в социальных сетях, что совпало с запуском ее нового проекта. В нем она предстанет в новом амплуа — ведущей кулинарного шоу, основанного на теплоте семейных традиций.