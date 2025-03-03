Автор хитов Леонтьева не может поверить в уход артиста

В зале торжеств "Государь" состоялась презентация дебютного сольного альбома Натальи Которевой "Стены любви". Автором всех 16 песен пластинки стал поэт Владимир Ильичев – один из главных хитмейкеров российской эстрад.

Владимир Ильичев написал более 200 песен – композиции на его стихи исполняют Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко, а теперь и Наталья Которева.

По словам поэта-песенника, интересно, но и сложно ему работалось с Валерием Леонтьевым. "Эта человек фантастической глубины! – убежден Ильичев. – Я думаю, что он мог бы быть философом, не стань певцом. Он настолько начитанный!"

В 2015 году у Леонтьева вышла песня "Мое оружие любовь", которая вошла в альбом "Это любовь". Правда, по воспоминаниям Ильичева, работа над композицией шла непросто. "Леонтьев увидел стихи и сказал, что строчка "Мое оружие любовь" – гениальная, и только ее он и берет, а все остальное попросил меня написать заново и дал на это ровно сутки", – рассказывает поэт.

Напомним, что в марте 2024 года, накануне своего 75-летия, Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. "Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости", – пояснил тогда в интервью главный "казанова" российской эстрады.

Но Владимир Ильичев в серьезность тех намерений и в уход артиста не верит. "Я думаю, что он не ушел со сцены, что это была какая-то вынужденная пауза, – считает поэт. – Даже тот факт, что спел все-таки на творческих вечерах Игоря Крутого в конце прошло года, говорит, что окончательно Леонтьев все-таки не ушел. Тем более, его все любят, по нему скучают. Конечно, он вернется!"