У 65-летней Кадышевой вскрылись серьезные финансовые проблемы

У Надежды Кадышевой нашли задолженности перед налоговыми органами.

По информации, опубликованной в телеграм-канале "Звездач", сумма долга составляет 666 тысяч рублей. Данные о задолженности появились в ноябре прошлого года, однако не уточняется, погасила ли артистка свой долг на данный момент.

Несмотря на финансовые проблемы, Надежда продолжает активно гастролировать по стране. Билеты на ее концерты раскупаются с большим энтузиазмом, поскольку артистка по сей день пользуется популярностью у публики. Не исключено, что такая ситуация с долгами негативно отразится на ее имидже и карьере.

Стоит отметить, что ситуация усугубляется и личными проблемами певицы. Ранее в прессе появилась информация о том, что бывшая жена сына Кадышевой лишила его родительских прав. Анжелика Бирюкова утверждает, что Григорий Костюк не проявлял интереса к своему сыну и не принимал участия в его воспитании. После этого решения связь между отцом и ребенком практически прекратилась.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Надежда Кадышева могла бы с легкостью занять место Аллы Пугачевой на традиционном новогоднем "Голубом огоньке". Продюсер отметил, что любовь россиян к народной музыке переживает настоящий ренессанс.