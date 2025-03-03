Филипп Киркоров публично открестился от пластических операций

Филипп Киркоров покрыл свое тело многочисленными татуировками.

За свой новый хит "Черная пантера" Филипп Киркоров получил звание певца года. Награду исполнитель получил во время церемонии награждения на музыкальной премии "Виктория-2025", которая прошла в "Live Арена". Артист появился на публике вместе с новой спутницей — женой бизнесмена, работающего в сфере ритуальных услуг, Олега Шелягова, которую зовут Виктория, сообщают СМИ.

В ходе беседы с представителями прессы в кулуарах премии Киркоров открестился от пластических операций в будущем. Он подчеркнул, что теперь ему больше нечего исправлять, ведь все, что хотелось улучшить, уже сделано.

Ранее артист рассказывал, что каждое его тату имеет глубокий смысл. Первую татуировку он сделал после поездки в Китай, выбрав драконовский узор, чтобы сохранить воспоминания об этой стране. Позже на другом предплечье появилась роза, символизирующая любовь, особенно ярко проявляющуюся в моменты, когда Киркоров берет в руки микрофон.

Недавно стало известно, что у исполнителя появились новые татуировки на шее. Одна из них изображает паука, сплетающего сети, а другая — голубя мира. Певец выразил надежду, что эти символы принесут мир каждому.

Напомним, клип на песню "Черная пантера" стал едва ли не самым длительным за всю историю шоу-бизнеса. Во время съемок получасового видеоролика, которые проходили в доме поп-короля, были испорчены некоторые предметы интерьера артиста и некоторые концертные костюмы.