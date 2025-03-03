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Понедельник 3 марта

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Отец покойного Тиммы объяснил свое решение пригласить Седокову в гости после трагедии

Отец покойного Тиммы объяснил свое решение пригласить Седокову в гости после трагедии
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Отец Яниса Тиммы сделал громкое заявление. Райтис Тимма раскрыл причины, по которым решил пригласить в гости Анну Седокову, которую он считает виновной в трагической смерти своего сына.

Райтис подчеркнул, что хотел бы поговорить с певицей лицом к лицу, чтобы обсудить важные вопросы, которые его волнуют. Анна Седокова, в свою очередь, открылась о своих переживаниях и страхах. Она призналась, что только недавно решилась выйти на публику после долгого времени изоляции и все еще испытывает тревогу при общении с людьми.

На это заявление Райтис отреагировал с пониманием, но при этом подчеркнул, что "бояться уже поздно". Он явно настроен на конструктивный диалог и хочет донести до артистки свои мысли и чувства.

"Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже три года, но есть добрые люди. Дайте ей знать", — сказал Ратис.

Анна Седокова. Фото: соцсети

По словам отца баскетболиста, за все это время Анна ни разу не выходила на связь, что вызвало у него недоумение. Он уверен, что их разногласия можно решить только в личной беседе.

Райтис также сообщил, что расследование обстоятельств смерти Яниса продолжается — семья ждет правды. Напомним, что Янис Тимма трагически ушел из жизни в декабре 2024 года. После смерти баскетболиста в сети разгорелся настоящий скандал: многие пользователи начали обвинять Анну Седокову в причастности к этому событию. Отец спортсмена считает, что именно российская певица разрушила жизнь его сына и поставила крест на его карьере.

Шоу-бизнес в Telegram

3 марта 2025, 16:58
Анна Семенович. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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