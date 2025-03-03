Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе.

Александр Буйнов продолжит свои гастроли, несмотря на недавнее ДТП в Подмосковье, в котором пострадала пенсионерка. Продюсер артиста, Сергей Пудовкин, заверил, что все концерты, включая юбилейный в Кремле в апреле, состоятся согласно графику.

Пудовкин подчеркнул, что артист очень переживает из-за происшествия и беспокоится за пострадавшую женщину. Буйнов обещал возместить все затраты на лечение и материально поддержать пенсионерку. Кроме того, автор хита "Пустой бамбук" принес свои извинения 61-летней воспитательнице.

Несмотря на слухи, Пудовкин решительно опроверг версию о попытке Буйнова скрыться с места происшествия, назвав их клеветой.

Напомним, ДТП случилось 26 февраля в Наро-Фоминске. По информации пострадавшей, Буйнов, за рулем личного автомобиля, сбил ее на пешеходном переходе. Женщина утверждает, что артист пытался скрыться, опасаясь быть узнанным, и не оказал ей помощь. В результате ДТП она получила серьезные травмы и была госпитализирована.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении Александра Буйнова к ответственности, включая возможные штрафные санкции и лишение водительских прав. Решение будет принято с учетом тяжести травм, полученных пострадавшей.

