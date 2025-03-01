Дети Бородиной общались с Сердюковым в крайне странной манере: Немного дико для всех нас

Ксения Бородина поделилась интересной историей о том, как ее дочери общались с ее новым женихом Николаем Сердюковым.

В личном блоге телеведущая рассказала, что девочки обращались к нему на "вы". Дело в том, что Ксения всегда старалась прививать своим дочерям уважение к взрослым, и этот подход оказал влияние на их поведение.

"Я не приемлю, когда дети ведут себя грубо по отношению к взрослым. Поэтому мои девочки всегда обращаются ко всем взрослым на "Вы", — отметила Бородина.

Этот принцип особенно проявился в ее нынешних отношениях, когда Маруся и Теона продолжали общаться с Сердюковым в официозной манере, пока тот не сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

При этом Реакция Николая на такое обращение была смешанной. С одной стороны, ему нравились манеры девочек, но с другой — он не был привык к такому формальному стилю общения. Это создало некоторую неловкость, и Ксении пришлось вмешаться. Она попросила своих дочерей быть менее официальными в разговоре с Николаем. "Это было непривычно и немного дико для всех нас", — призналась телеведущая.

Несмотря на просьбы Бородиной, девочкам потребовалось время, чтобы адаптироваться к новому стилю общения. Особенно это касалось старшей дочери Маруси, которая отличается закрытым характером. Ее эмоции порой сложно понять, и это создает дополнительные трудности в налаживании контакта с Сердюковым.