Как выглядит могила Владимира Меньшова через пять лет после похорон

В 2012 году проклятый ковид убил актера и режиссера Владимира Меньшова. Корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле на Новодевичьем кладбище столицы.

Владимир Меньшов скончался в 8 июля в 9.49 утра в московской городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова на 82-м году жизни. Медики диагностировали у режиссера вирусную пневмонию, а также дыхательную недостаточность третьей степени. Затем пришел положительный тест на коронавирус...

Именно поэтому Меньшова хоронили в дубовом гробу в специальном антиковидном исполнении – он был закрыт герметичным стеклом. После прощания на сцене Большого зала Дома кино в Москве Владимир Меньшов упокоился на пятом участке Новодевичьего кладбища.

30 сентября 2022 года на могиле Владимира Меньшова был открыт памятник. Главным элементом стелы из черного мрамора, выполненной в виде кинопленки, стали голуби из белого мрамора. Это отсылка к самому народному фильму режиссера – "Любовь и голуби". Красивое, лаконичное, нежное и символичное изваяние было создано по оригинальному эскизу скульптора Вадима Несветова из Санкт-Петербурга.

Могила Меньшова всегда в идеальном состоянии. О ней заботятся, ее убирают, тут всегда есть живые цветы. Значит, память о нем жива. А это самое важное.