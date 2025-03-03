Одинокий Григорий Лепс отказался от пышной свадьбы с Авророй Киба

Григорий Лепс появился на музыкальной премии "Виктория".

На недавней церемонии вручения престижной музыкальной премии "Виктория" российский исполнитель Григорий Лепс рассказал о своих планах касательно личной жизни. Музыкант объявил, что предстоящим летом планирует заключить брак с 19-летней девушкой по имени Аврора Киба, с которой состоит в отношениях. По словам певца, главным событием станет именно церковный обряд венчания.

Как уточняют СМИ, несмотря на статус Григорий Лепс отказался от пышной свадьбы. Вместо этого пара планирует скромное семейное мероприятие, приглашая лишь ближайших родственников и друзей. Лепс отметил, что для него обряд венчания намного значительнее официального бракосочетания в загсе, поскольку он является глубоко религиозным человеком.

Первый раз Григорий представил Аврору публике как свою избранницу еще в 2024 году во время одного из крупных музыкальных мероприятий. Однако, когда девушка отправилась учиться в Великобританию, оставив Лепса в одиночестве, некоторые поклонники начали сомневаться в серьезности их отношений. Тем не менее, сама Аврора недавно поделилась своими мыслями по поводу жизни за границей. Девушка призналась, что жизнь в Лондоне стала для нее рутинной и обременительной. Киба пожелала вернуться домой в Россию и продолжить учебу здесь.