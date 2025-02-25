Тест: угадайте любимые советски фильмы по кадру с блинами

Попробуйте вспомнить свои любимые картины, в которых блины занимают центральное место. Это отличная возможность проверить свою память и эрудицию, погрузившись в мир советского кино.
1. Кадр из какого фильма изображен на фото?
А) "Девчата"
Б) "Гараж"
В) "Сибирский цирюльник"
2. Узнаете киноленту?
А) "Формула любви"
Б) "12 стульев"
В) "Вокзал для двоих"
3. Кадр из какого мультфильма изображен на фото?
А) "Крылатый, мохнатый да масляный"
Б) "Остров сокровищ"
В) "Простоквашино"
4. Вспомните название фильма?
А) "Родня"
Б) "Приключения Электроника"
В) "Про Красную Шапочку"
5. Где вы могли это видеть?
А) "Любовь и голуби"
Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
В) "Небесный тихоход"
Правильные ответы:
1. — В) "Сибирский цирюльник"
2. — А) "Формула любви"
3. — А) "Крылатый, мохнатый да масляный"
4. — В) "Про Красную Шапочку"
5. — В) "Небесный тихоход"