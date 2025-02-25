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Вторник 25 февраля

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Тест: угадайте любимые советски фильмы по кадру с блинами

Тест: угадайте любимые советски фильмы по кадру с блинами
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Советский кинематограф нередко содержал сцены с блинами. Это лакомство играло важную роль, создавая атмосферу уюта и тепла.

Попробуйте вспомнить свои любимые картины, в которых блины занимают центральное место. Это отличная возможность проверить свою память и эрудицию, погрузившись в мир советского кино.

1. Кадр из какого фильма изображен на фото?

А) "Девчата"

Б) "Гараж"

В) "Сибирский цирюльник"

2. Узнаете киноленту?

А) "Формула любви"

Б) "12 стульев"

В) "Вокзал для двоих"

3. Кадр из какого мультфильма изображен на фото?

А) "Крылатый, мохнатый да масляный"

Б) "Остров сокровищ"

В) "Простоквашино"

4. Вспомните название фильма?

А) "Родня"

Б) "Приключения Электроника"

В) "Про Красную Шапочку"

5. Где вы могли это видеть?

А) "Любовь и голуби"

Б) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

В) "Небесный тихоход"

Правильные ответы:

1. — В) "Сибирский цирюльник"

2. — А) "Формула любви"

3. — А) "Крылатый, мохнатый да масляный"

4. — В) "Про Красную Шапочку"

5. — В) "Небесный тихоход"

Шоу-бизнес в Telegram

25 февраля 2025, 14:03
Фото: Freepik
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