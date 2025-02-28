Агата Муцениеце скрывает от публики своего настоящего избранника: он богат и женат

Агата Муцениеце показала своего возлюбленного.

На протяжении последних месяцев Агату Муцениеце часто замечают в компании 40-летнего аккордеониста Петра Дранги. Вместе они посещают различные мероприятия, такие как кинопремьеры, ужины в ресторанах и даже играют в боулинг.

Однако в кинематографическом сообществе многие сомневаются в искренности их отношений. Многие считают этот союз частью рекламной кампании, предполагая, что Петр имеет свою личную жизнь, а Агате приписывают наличие другого партнера.

Близкие актрисы рассказали журналистами, что этот человек — успешный предприниматель, довольно молод и богат. Недавно Агата получила в подарок автомобиль Maybach стоимостью около 10 миллионов рублей, причем вездит она теперь без водителя. Помимо этого, ей была подарена сумка Kelly от известного бренда Hermès, цена которой составляет примерно 3 миллиона рублей.

Агата скрывает от публики своего настоящего избранника, поскольку тот, по слухам, состоит в браке. Те же источники поделились со СМИ, что их знакомство произошло около двух лет назад на вечеринке у общих друзей. Мужчина несколько раз порывал связи с Агатой, однако каждый раз возвращался обратно. Тем не менее, он все еще официально женат, и именно поэтому актриса вынуждена скрывать эти отношения, разыгрывая романтический флирт с Петром.

