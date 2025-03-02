Куда поехать с питомцем: топ-3 стран

О подготовке к путешествию с питомцем
Самое важное в поездке на отдых с питомцем – грамотная подготовка. Это принципиально важно, иначе все путешествие может превратиться в совершенный кошмар.
Подготовка предполагает 3 основных аспекта:
1) Бюрократический: изучите правила ввоза животного в страну
Заехать в другую страну в компании с хвостатым – не так просто, как кажется. Например, на Бали запрещено ввозить питомцев, а чтобы перевезти животное в Англию или Великобританию – нужно обеспечить ему карантин по прибытии, длительностью 6 месяцев, что тяжело.
2) Медицинский: вакцинация, оформление международного ветеринарного паспорта и получение разрешения на вывоз/ввоз животного
Вывезти животное без определенного перечня прививок, чипирования и ветеринарного паспорта не получится. Существуют также и международные стандарты и локальные требования, которые важно учитывать.
3) Удобства: аксессуары и оснащение для поездки, варианты размещения
Поездка должна быть не только комфортной для вас и для вашего домашнего животного, но еще и безопасной, в том числе для окружающих. Важно подготовиться и приобрести для этого соответствующие аксессуары – шлейки, намордники, переноски, транспортировочные контейнеры, миски для воды, игрушки и пр. Все это должно быть удобным для животного и соответствовать его размерам, особенностям и характеру, а также требованиям перевозчика.
Кроме того, стоит учесть, что не все хостелы, гостиницы и отели готовы принять гостя с животным. Стоит заранее позаботиться об этом вопросе: за животное могут попросить дополнительную плату.
3 страны, в которые комфортно ехать с животными
В моем личном ТОПе стран, куда можно поехать с животными и наслаждаться этим отдыхом – 3 фаворита:
1. Турция
Страна номер один, где особенно хорошо относятся к кошкам. Считается, что это священное животное, потому как в свое время оно помогло выжить пророку Мухаммеду, защитив его от нападения змеи.
Почти все отели готовы принять гостей с животными. В стране действует негласный слоган для туристов: "Не оставляй животное одного". В некоторых местах даже есть особые условия для хвостатых гостей, например, сеть пятизвездочных отелей "Нирвана": зоны для отдыха животных, мини-зоопарки, SPA и отдельные зоны для отдыха любимцев, в том числе, с бассейнами.
2. Франция
Летать сюда на отдых с животным легче всего. за исключением с собаками бойцовских пород. Франция занимает первое место среди европейских стран по количеству кафе и ресторанов, куда можно ходить с животными.
В этой романтической стране можно ездить с питомцами на общественном транспорте, совместно посещать торговые центры, большинство достопримечательностей и пр.
Любителям пляжного отдыха стоит отправиться в Сен-Тропе, где есть пляж-мечта для собак. Там можно позагорать, побегать и искупаться вместе со своим питомцем.
3. Италия
Еще одна европейская страна, куда можно отправиться с хвостатыми друзьями, если они не являются бойцовской породой. Здесь тоже можно ездить с питомцем на общественном транспорте, посещать ТЦ, достопримечательности и смотреть почти все архитектурные памятники страны.
Практически в любом месте страны путешественника с животным примут, что называется, с распростертыми объятиями, будто до Венеция или поселение в Доломитовых Альпах.
Как видите, отдых с домашним животным за границей – вполне реальная история, которая может оказаться комфортной, хоть и требует подготовки.
По возможности, не разлучайтесь!