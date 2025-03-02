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Куда поехать с питомцем: топ-3 стран

Куда поехать с питомцем: топ-3 стран
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Разлука домашнего животного с хозяином – непростое испытание, для обоих. Почему бы не поехать всем вместе? Вместе с режиссером и продюсером канала "National Geographic Chanel", организатором уникальных, авторских туров Аленой Никольской, рассмотрим ТОП-3 страны, куда можно смело отправляться в путешествие с пушистыми друзьями.

О подготовке к путешествию с питомцем

Самое важное в поездке на отдых с питомцем – грамотная подготовка. Это принципиально важно, иначе все путешествие может превратиться в совершенный кошмар.

Подготовка предполагает 3 основных аспекта:

1) Бюрократический: изучите правила ввоза животного в страну

Заехать в другую страну в компании с хвостатым – не так просто, как кажется. Например, на Бали запрещено ввозить питомцев, а чтобы перевезти животное в Англию или Великобританию – нужно обеспечить ему карантин по прибытии, длительностью 6 месяцев, что тяжело.

2) Медицинский: вакцинация, оформление международного ветеринарного паспорта и получение разрешения на вывоз/ввоз животного

Вывезти животное без определенного перечня прививок, чипирования и ветеринарного паспорта не получится. Существуют также и международные стандарты и локальные требования, которые важно учитывать.

3) Удобства: аксессуары и оснащение для поездки, варианты размещения

Поездка должна быть не только комфортной для вас и для вашего домашнего животного, но еще и безопасной, в том числе для окружающих. Важно подготовиться и приобрести для этого соответствующие аксессуары – шлейки, намордники, переноски, транспортировочные контейнеры, миски для воды, игрушки и пр. Все это должно быть удобным для животного и соответствовать его размерам, особенностям и характеру, а также требованиям перевозчика.

Кроме того, стоит учесть, что не все хостелы, гостиницы и отели готовы принять гостя с животным. Стоит заранее позаботиться об этом вопросе: за животное могут попросить дополнительную плату.

3 страны, в которые комфортно ехать с животными

В моем личном ТОПе стран, куда можно поехать с животными и наслаждаться этим отдыхом – 3 фаворита:

1. Турция

Страна номер один, где особенно хорошо относятся к кошкам. Считается, что это священное животное, потому как в свое время оно помогло выжить пророку Мухаммеду, защитив его от нападения змеи.

Почти все отели готовы принять гостей с животными. В стране действует негласный слоган для туристов: "Не оставляй животное одного". В некоторых местах даже есть особые условия для хвостатых гостей, например, сеть пятизвездочных отелей "Нирвана": зоны для отдыха животных, мини-зоопарки, SPA и отдельные зоны для отдыха любимцев, в том числе, с бассейнами.

2. Франция

Летать сюда на отдых с животным легче всего. за исключением с собаками бойцовских пород. Франция занимает первое место среди европейских стран по количеству кафе и ресторанов, куда можно ходить с животными.

В этой романтической стране можно ездить с питомцами на общественном транспорте, совместно посещать торговые центры, большинство достопримечательностей и пр.

Любителям пляжного отдыха стоит отправиться в Сен-Тропе, где есть пляж-мечта для собак. Там можно позагорать, побегать и искупаться вместе со своим питомцем.

3. Италия

Еще одна европейская страна, куда можно отправиться с хвостатыми друзьями, если они не являются бойцовской породой. Здесь тоже можно ездить с питомцем на общественном транспорте, посещать ТЦ, достопримечательности и смотреть почти все архитектурные памятники страны.

Практически в любом месте страны путешественника с животным примут, что называется, с распростертыми объятиями, будто до Венеция или поселение в Доломитовых Альпах.

Как видите, отдых с домашним животным за границей – вполне реальная история, которая может оказаться комфортной, хоть и требует подготовки.

По возможности, не разлучайтесь!

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2 марта 2025, 09:06
Фото: freepik.com
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Анастасия Созинова. Фото: пресс-служба
Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / www.globallookpress.com
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Martin Poole / moodboard / www.globallookpress.com

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