Стало известно, кто из солисток группы "Тату" зарабатывает больше

Юлия Волкова и Лена Катина занимаются сольными проектами.

Известный продюсер Сергей Дворцов высказал свое мнение о сольных карьерах Юлии Волковой и Елены Катиной, бывших участниц группы "Тату", в интервью порталу "Страсти". Он подчеркнул, что, несмотря на одинаково успешную реализацию обеих исполнительниц после распада дуэта, Юлия Волкова демонстрирует большую публичную активность и востребованность. По словам Дворцова, это напрямую отражается на их доходах.

Гонорары Волковой, по его оценкам, колеблются от 700 до 800 тысяч рублей за выступление, иногда достигая миллиона. Продюсер допустил, что Елена Катина зарабатывает сопоставимые суммы, однако меньшая медийная активность не позволяет ей достичь такого же уровня популярности. Дворцов отметил, что обе певицы успешны и финансово обеспечены, но различие в стратегии продвижения привело к разному уровню публичного признания.

Тем временем, концертный директор Юлии Волковой, Екатерина Дорош, категорически опровергла распространяемые слухи о возможном воссоединении "Тату" для корпоративных выступлений, подчеркнув, что на данный момент обе певицы сосредоточены на своих индивидуальных проектах и не планируют совместной работы. Эта информация бросает свет на сложную динамику отношений бывших коллег и конкурентную среду современного шоу-бизнеса.

