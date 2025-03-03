Пугачева обратилась к россиянам с важным заявлением

Алла Пугачева не забывает соотечественников.

Много лет назад Алла Пугачева ввела традицию – она символически "разрешает" весну. Каждый год с наступлением марта она отмечает придуманный ею же Праздник желтых тюльпанов. Эта традиция известна всем поклонникам певицы, которые с нетерпением ждут ежегодного объявления.

Раньше Алла Борисовна выходила на балкон своего замка в Грязях и объявляла о наступлении весны собравшейся у забора толпе фанатов. Сейчас, проживая третий год за границей, она продолжает эту традицию. На этот раз певица обратилась к россиянам с важным заявлением из Кипра: она сообщила о "разрешении" весны. Реакция аудитории оказалась неоднозначной: одни выразили радость, другие напомнили Пугачевой о негативном отношении к ее отъезду.

В социальных сетях появились разнообразные комментарии. Одни пользователи писали о своей радости, желали певице здоровья и счастья, просили вернуться в Россию. Другие выражали недоумение, указывая на то, что весна не нуждается в чьем-либо разрешении, и что она наступает независимо от воли певицы, особенно на Кипре. Некоторые комментаторы отметили, что подобные заявления свидетельствуют о тоске по Родине.

Проживающая в США дочь Пугачевой поддержала традицию матери и опубликовала в соцсети снимок с букетом желтых цветов. Она поздравила всех с наступлением прекрасного времени года, когда все вокруг начинает оживать.

