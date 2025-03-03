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Вдова рассказала о необычном памятнике и судьбе личных вещей Владимира Левкина

Вдова рассказала о необычном памятнике и судьбе личных вещей Владимира Левкина
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Российская национальная музыкальная премия "Виктория" назвала лучших исполнителей уже в 10-й раз. На торжественной церемонии в Live Арене появилась и Маруся Левкина – вдова Владимира Левкина, который скончался в ноябре прошлого года. На красную дорожку она вышла с 12-летней дочерью Никой.

Пару недель назад Маруся Левкина провела благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на установку памятника ее знаменитому мужу. Оказалось, что многие люди и телеканалы хотят быть сопричастными и внести свою финансовую лепту.

"Мы уже сейчас думаем про то, как будет выглядеть будущая композиция на могиле настоящего артиста, любящего папы, мужа и брата, – рассказала "Дни.ру" вдова музыканта. – Недавно для этого собрались втроем его любимые девочки – его старшая дочь Виктория (дочь от первого брака – Прим. ред.), сестра и я. И совместно придумали концепцию – это не будет надгробная плита, потому что Володя этого всего боялся и не хотел. А будет некий народный арт-объект из груды камней, причем их число будет все время расти, поскольку каждый человек, приходя к Володе, сможет привести тоже камушек. Пока будут лежать эти камни и пока будет расти их число, будет жива и память о Левкине. Будет на могиле и гитара, потому что Володя Левкин жить без нее не мог. Словом, сейчас ждем эскиз. Надеюсь, к первой годовщине смерти (17 ноября – Прим. ред.) состоится открытие".

Фото: Дни.ру

У Владимира Левкина были красивые концертные костюмы. Рассказала вдова и об их судьбе. "Пока все вещи остаются дома, – говорит Маруся. – Ника (12-летняя дочь – Прим. ред.), например, обожает ходить в его пиджаках. На премию "Виктория" тоже пришла в нем".

Сегодня младшая дочь перепевает песни знаменитого отца. И кажется, что Левкин продолжается в ней не только внешне, но и талантом...

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3 марта 2025, 11:31
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