Против 76-летней мировой знаменитости возбуждено уголовное дело

Адвокат знаменитого актера отрицает все обвинения.

Известный французский актер Жерар Депардье вновь оказался в эпицентре громкого дела. Против 76-летнего артиста было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.

Согласно публикации французского новостного портала RTL.be, Депардье подозревают в том, что начиная с 2013 года он использовал фиктивный бельгийский адрес для проживания, чтобы уклоняться от уплаты налогов во Франции. В результате расследования, которое проводилось под строгим надзором судебной полиции, в феврале 2025 года полиция провела обыски сразу в нескольких локациях, включая столицу Франции — Париж, несколько мест в Бельгии, а также департамент Мэн и Луара, где у актера расположен роскошный замок.

Юридический представитель актера категорически отрицает предъявленные обвинения. Адвокат настаивает на том, что налоговая служба уже много лет занимается этим делом, однако до настоящего момента не смогла добиться каких-либо значимых результатов. Правозащитник рассказал, что представители налоговой долго и тщетно пытались урегулировать эту ситуацию через обычные процедуры, но теперь решили пойти на крайние меры и возбудили уголовное дело. Однако, как бы им ни хотелось получить результат, итог останется прежним. Он также уверяет, что все действия Депардье происходили исключительно в рамках действующего законодательства.

