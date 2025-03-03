Ксения Бородина шокировала публику на шоу "Маска"

В этот раз на шоу "Маска" раскрыли овечку.

В четвертой серии шестого сезона телепроекта "Маска" состав судей вновь пополнил Стас Костюшкин, присоединившись к постоянному составу: Филиппа Киркорова, Валерии, Регины Тодоренко и Тимура Родригеза. Ранее место Костюшкина на один выпуск программы занял его коллега по коллективу "Чай вдвоем" Денис Клявер, поскольку Стаса отпустили на неделю в отпуск с семьей.

Согласно традициям передачи, по итогам выступления было выбрано трое претендентов на уход. В этот раз угроза вылета нависла над Цыпленком, который исполнил композицию Everybody Dance Now от Боба Синклера, Быком, выступившим с песней "Земля в иллюминаторе" группы "Земляне", и Овечкой, поразившей публику энергичным треком "Леха" в исполнении Алены Апиной. Для последней эта номинация на вылет стала второй. Предыдущий раз ее спасло решение жюри, однако сейчас судьи настояли на раскрытии личности.

Прежде чем маска открыла свою тайну, каждый из судей высказал свои догадки относительно истинной личности участника. Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров выразил уверенность, что перед ними выступает певица, актриса и киноартистка Елена Север. Валерия выдвинула предположение, что под овечьим нарядом прячется Лера Кудрявцева, принимавшая участие в новогоднем спецвыпуске проекта. Регину посетила мысль, что это продюсер шоу "Маска" Юлия Сумачева, тогда как Костюшкин считал, что речь идет о Татьяне Овсиенко, а Родригез полагал, что за маской скрывается Роза Сябитова.

Однако ни одна из версий не оказалась верной. Под костюмом Овечки оказалось лицо Ксении Бородиной. Члены жюри и зрители были шокированы.

Несмотря на отсутствие профессионального вокального опыта, телеведущая известна своей любовью к пению, особенно когда находится за рулем автомобиля. Этот факт известен многим поклонникам звезды.

