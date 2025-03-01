Дом Элвиса Пресли выставлен на торги за баснословную сумму

Уже второй дом Элвиса Пресли выставлен на продажу.

На рынке недвижимости США появился новый лот — роскошный особняк, который ранее принадлежал легендарному певцу и актеру Элвису Пресли. Как сообщает издание Mansion Global, дом, находящийся в Лос-Анджелесе, престижном районе Беверли-Хиллз, предлагается покупателям за баснословную сумму в 24,5 миллиона долларов.

Элвис Пресли купил жилье в 1967 году и жил там вместе со своей семьей на протяжении шести лет. Особняк расположился на площади почти в 500 квадратных метров.

Территория вокруг дома представляет собой настоящий райский уголок: здесь расположен прекрасный бассейн, джакузи, а также уютное патио с шезлонгами, окруженное ухоженным зеленым газоном. Все это создает идеальные условия для отдыха и наслаждения природой.

Стоит упомянуть, что этот особняк — не единственное жильё, связанное с именем Элвиса Пресли, которое недавно появилось на рынке. Летом прошлого года на продажу был выставлен другой дом артиста. он оценивался в 8 миллионов долларов. Именно там проходили съемки фильма "Немного жизни, немного любви", где Элвис снялся в главной роли.

Таким образом, поклонники творчества Элвиса Пресли получили уникальную возможность приобрести кусочек истории, связанной с жизнью этой культовой фигуры мировой сцены.