Как живет 60-летний ведущий Алексей Лысенков после ухода из программы "Сам себе режиссер"

Российская национальная музыкальная премия "Виктория" назвала лучших исполнителей уже в 10-й раз. На торжественной церемонии в Live Арене появился и Алексей Лысенков с супругой. Многие его помнят как ведущего программы "Сам себе режиссер". Корреспондент "Дни.ру" спросил знаменитого телеведущего о том, как он живет сегодня.

Алексей Лысенков оставался бессменным автором, ведущим и руководителем развлекательной телевизионной программы "Сам себе режиссер" на телеканале "Россия" с 1992-го по конец 2019 года. 27 лет – это солидный срок для любой программы. Тысячи роликов, смешных моментов телезрители вспоминают с улыбкой до сих пор. Но воскресить ту популярную передачу Лысенков не хотел бы.

"Дважды в одну реку не войти", – пояснил телеведущий.

Впрочем, он даже рад, что ушел и проекта и всенародная любовь больше не одолевает. "Я теперь могу спокойно отдыхать, ковырять в носу, ходить по улицам, есть в ресторанах, заходить в магазин покупать одежду, – рассказал 60-летний Лысенков. – Но если же кто-то узнает, то от совместной фотографии я не отказываюсь".

Некоторое время Лысенков преподавал этикет в Центре подготовки менеджеров при Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова. Потом был советник губернатора Астраханской области по социальным вопросам. А сегодня он опять в эфир – ведет программу "Сегодня утром" на телеканале "Звезда".

Что же касается его личной жизни, то три года назад он в четвертый раз женился. Очередная супруга младше ведущего на 20 лет.