Юрий Аксюта впервые публично прокомментировал скандал с участием дочери Алсу в шоу "Голос. Дети"

Ранее Алсу признавалась, что голоса покупал для их дочери Ян Абрамов.

Продюсер Юрий Аксюта впервые публично прокомментировал скандал вокруг участия Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, в шоу "Голос. Дети". Скандал, разразившийся после победы Микеллы, вызвал широкий общественный резонанс и обвинения в подтасовке результатов голосования.

Аксюта признал наличие серьезных недочетов в организации голосования. Он подчеркнул неприемлемость действий родителей, пытающихся искусственно обеспечить победу своих детей, особенно в ситуации, когда речь идет о таком масштабном и популярном проекте, как "Голос. Дети". Продюсер отметил, что последующее признание Алсу о причастности ее бывшего мужа Яна Абрамова к покупке голосов, лишь усугубило ситуацию и нанесло ущерб репутации шоу.

"Никаких денег никто не берет!" — заявил Аксюта, решительно опровергая обвинения в коррупции.

Также он добавил, что от него ничего не зависит. Аксюта подчеркнул, что система голосования требует доработки и усиления мер контроля, чтобы исключить подобные ситуации в будущем. Продюсер отверг категорически обвинения в прямой продаже мест в финале и получении взяток, подчеркивая, что подобные действия не только разрушают доверие зрителей к проекту, но и несправедливо лишают шансов на успех действительно талантливых детей. Честность и прозрачность, по его словам, всегда были основой успеха "Голоса", и любое отступление от этих принципов недопустимо.